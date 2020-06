Call of Duty: Mobile को एक साल से कम समय में 25 करोड़ बार किया गया डाउनलोड

Call of Duty: Mobile ने 25 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया है। सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है। 25 करोड़ में सभी अंतरराष्ट्रीय वर्जन के आंकड़े शामिल है। इस मोबाइल गेम को एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से कुल मिलाकर 25 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। सेंसर टावर ने बताया कि Call of Duty: Mobile पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च होने के बाद से ही अमेरिका और भारत सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले एप्स में से एक बना हुआ है। बता दें कि अमेरिका और भारत दो बड़े गेमिंग क्षेत्र हैं, जहां सबसे ज्यादा गेम्स डाउनलोड किए जाते हैं। Also Read - पबजी मोबाइल (PUBG Mobile) में 16 अप्रैल से मिलेगा ‘Cold Front Survival’ मोड, जानें डिटेल्स

इस बड़े संख्या में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 18 फीसदी की है। सेंसर टावर ने बताया कि वहीं पबजी मोबाइल को 23.6 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है जबकि फोर्टनाइट को दुनियाभर में 7.8 करोड़ बार एप्पल एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोरे से डाउनलोड किया गया है। Call of Duty: Mobile सबसे ज्यादा अमेरिका के डाउनलोड किया गया है, इसके बाद इसे भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा डाउनलोड मिले हैं।

Call of Duty: Mobile को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

एक अन्य रिपोर्ट में सेंसर टावर ने बताया है कि Call of Duty: Mobile ने इस दौरान 32.7 करोड़ डॉलर (लगभग 2470 करोड़ रुपये) की वैश्विक प्लेयर स्पेनडिंग कमाई की है। यह राशि पबजी मोबाइल द्वारा इस दौरान की गई कमाई से 78 फीसदी ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है ज्यादातर प्लेयर स्पेंडिंग अमेरिका से है, जबकि जापान दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर हैं।

गेम के यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी का एक कारण कोरोना वायरस भी है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग घरों में रह रहे हैं इसलिए बहुत से लोगों ने खाली वक्त को काटने के लिए गेमिंग को सहारा बना लिया है। बता दें कि कॉम ऑफ ड्यूटी मोबाइल को एक्टिविजन द्वारा टेनसेंट गेम्स के साथ कोलाब्रेशन में पिछले साल 1 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस गेम को पहले दो महीने में ही 17.2 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया था।