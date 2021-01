Call of Duty: Mobile Season 1 आज से लाइव, मिलेंगे नए वीपन्स, गेम मोड (Game Mode) और मैप

Call of Duty: Mobile Season 1, 2021 आज यानि 27 जनवरी 2021 से लाइव हो गया है। इसे 26 जनवरी 4pm PT (5:30am IST) पर लाइव किया गया है। जो प्लेयर Call of Duty: Mobile Season 14 का इंतजार कर रहे हैं उनको बता दें कि यह सीजन अब नहीं आ रहा है। Mobile Season 14 का नाम बदलकर Mobile Season 1, 2021 किया गया है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है। Also Read - FAU-G गेम में जल्द मिलेंगे Team Deathmatch और Free for all मोड, PUBG को टक्कर देंगे अपकमिंग मोड

इस गेम के नए सीजन को 26 जनवरी को 4pm PT / 7pm ET / midnight BST/ 5:30AM (भारतीय समय के अनुसार) पर लाइव किया गया है। पिछली सीजन (Season 13) में प्लेयर को विंटर वॉर खेलने को मिला था। नए सीजन में गेम में नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। गेम का नया अपडेट, नए प्लेयर के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। ने इस नए सीजन में दो नए गन – FR 556 और SKS असॉल्ट राइफल मिलेंगे। इसके अलावा कई और नए वीपन्स मिलेंगे। Also Read - FAU-G Game First Impressions : देशभक्ति से सराबोर गेम, पर PUBG जैसा कुछ भी नहीं

🏙 New Order!

🆕 The new season is almost here and it’s packed with new weapons and operators! Also Read - How To Download FAUG: जानिए कहां से कर सकते हैं FAUG गेम को डाउनलोड

🥽 David Mason – Enforcer

🤖 FTL – Power Line

💪🏻 Prophet – Geist

✨ Spectre – Chrome

& more!

☝🏻 Season 1 2021 is launching in #CODMobile tomorrow at 4PM PT! pic.twitter.com/9Cgbx9yqqV

— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) January 26, 2021