Call of Duty: Mobile Season 11 Final Snow अनाउंस हो गया है। इस मोबाइल बैटल रोयाल गेम का नया सीजन एंड्राइड और iOS प्लैटफॉर्म पर 16 दिसंबर को रिलीज होगा। नए वर्जन में सर्दी वाली थीम होगी, जो पश्चिमी देशों के फेस्टिव सीजन में आएगी। Activision Blizzard ने COD: Mobile के नए अपडेट के साथ कई सारे नए फीचर्स भी जोड़ने का ऐलान किया है। Also Read - Free Fire से लेकर BGMI तक, ये हैं Top 5 धांसू बैटल रॉयल गेम

नए सीजन में 50 नए Battle Pass टियर रिवॉर्ड, दो नए ऑपरेटर्स, दो नए वेपन, एक नई ऑपरेटर स्किल और वेपन्स के नए ब्लूप्रिंट समेत ढेरों नई चीजें देखने को मिलेंगी। गेम में एक नया मल्टी-प्लेयर मोड Snow Scuffle और एक नया Icebreaker मैप भी जोड़ा जाएगा। आइए इस नए सीजन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire की ये फीमेल कैरेक्टर हैं दमदार, तेजी से बढ़ाती हैं रैंक

❄ Season 11: Final Snow is about to thaw!

❓ What new missions await within the glaciers? Also Read - Free Fire में बहुत कम देखने को मिलते हैं ये 5 बंडल, जानें

🔍 Intel on the new season found here👉 https://t.co/c7gHZRwFlp

🆕 New season will be launching in #CODMobile on 12/16 at 4PM PDT! pic.twitter.com/ObGi7sCjfO

— Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) December 13, 2021