Call of Duty: Mobile सीजन 11 अपडेट आज होगा रिलीज, मिलेंगे ये वीपन्स और मैप्स

Call of Duty: Mobile Season 11 को आज रिलीज किया जा रहा है। इस नए सीजन में प्लेयर्स को नए वीपन्स और नए क्रैंक्ड मोड खेलने का मौका मिलेगा। गेमिंग डेवलपर्स ने Reddit पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले साल लॉन्च हुए इस गेम की पहली एनवर्सरी के मौके पर नए सीजन में कुछ अतिरिक्त इन-गेम आइटम्स और वीपन्स मिल सकते हैं। PUBG Mobile की तरह ही Call of Duty: Mobile प्लेयर्स के बीच में काफी लोकप्रिय है। आइए, जानते हैं इस नए सीजन में कौन-कौन से वीपन्स और इन-गेम आइटम्स यूजर्स को मिलने वाले हैं।

आज रोल आउट होगा अपडेट

गेमिंग कंपनी द्वारा जारी किए गए Reddit पोस्ट के मुताबिक, नए सीजन 11 एनिवर्सरी अपडेट को आज 5PM PT (भारतीय समय के अनुसार 15 अक्टूबर सुबह के 5:30 बजे) रोल आउट किया जाएगा। नए सीजन 11 एनिवर्सरी अपडेट के रोल आउट होने के बाद प्लेयर्स को नया बैटल पास भी मिलेगा जो कि अगले दिन उपलब्ध होगा।

नए बैटल पास के साथ प्लेयर्स को नए सोल्जर्स, नए एपिक ब्लूप्रिंट्स जिनमें QQ9 – Neon Grunge, KRM-262 – Point and Click, DL Q33 – Neon Burst, AK117 – Neon Lotus और Fennec – Verdant आदि भी शामिल हैं मिलेंगे। इसके अलावा लीजेंडरी कॉलिंग कार्ड Tac Insertion भी मिलेगा। इसके अलावा कई और इन-गेम आइटम्स भी गेम में आगे जुड़ेंगे।

वीपन्स

Call of Duty: Mobile Season 11 के साथ मिलने वाले रिवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर्स को SMG (फेनेस) और नए स्कोरस्ट्रीक (एडवांस UAV) भी मिलेंगे। साथ ही, प्लेयर्स को नया गन- NA-45 भी मिलेगा। प्लेयर्स जब बैटल रॉयल मोड में गेम प्ले करेंगे तो उन्हें नया प्यूरीफायर वीपन भी मिलेगा। प्यूरीफायर एक हाई प्रेशर फ्लेमथ्रोअर है जो बर्निंग डैमेज को ओवर टाइम करता है। इसके अलावा प्लेयर्स Sleuth मोड को भी खेल सकेंगे जो एनिमी के लोकेशन को रिवील करता है जब वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी प्लेयर्स को मिलेगा, जो कि एक स्पेशल वीपन है जो वॉर मशीन, टेम्पेस्ट, एनीहिलेटर और प्यूरीफायर के साथ मिलेगा।

सीजन 11 अपडेट के साथ प्लेयर्स को फेन्नेक गन के लिए एकिम्बो पर्क भी मिलेगा जो प्लेयर्स को ड्यूल वेल्ड वीपन्स को चलाने की अनुमति देगा। इसके अलावा AK47 को 5.45 केलिबर एमो अटैचमेंट मिलेगा जो फायर रेट को बढ़ाएगा। HVK30 को मिलेगा जो ऊपर के हेड शॉट के लिए बड़े केलिबर एमो अटैचमेंट को बढ़ाएगा। इसके अलावा नए 10V10 TDM, 10V10 DOM, जैसे मैप्स भी मिलेंगे। साथ ही, प्लेयर्स को गनफाइट मैप भी मिलेगा जो कि इस नए अपडेट का किंग होगा।