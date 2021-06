Call of Duty Mobile सीज़न 4 Spurned & Burned गेम में लाइव हो चुका है और इसमें कई बढ़िया चैलेंज कंपनी ने शामिल किए हैं। गेम के इवेंट सेक्शन में ‘Razon Sharp’ नाम का एक टाइटल भी है। यह इवेंट एक Sickle melee वेपन भी अपने गेमर्स को ऑफर करता है, जिसके लिए COD Mobile फैन्स काफी उत्साहित हैं। Also Read - COD Mobile Season 4: गेम में आ गए नए हथियार और इवेंट, जानें डिटेल्स

How to unlock the Sickle melee weapon in COD Mobile?

'Razor Sharp' इवेंट खत्म होने में खिलाड़ियों के पास 18 दिन का समय बचा है। Sickle melee weapon को अनलॉक करने के लिए यहां उन चैलेंजंस की लिस्ट दी गई है, जिन्हें प्लेयर्स को पूरा करना पड़ेगा। Razor Sharp Event Challenges:

3MP मैच खेलें

डेड साइलेंस पर्क से लैस एमपी मैचों में 15 दुश्मनों को मारें

MP में क्विक फिक्स पर्क से लैस 20 दुश्मनों को मारें

Melee weapons वाले 5 दुश्मनों को मारे

BR मैचों में एक बार Melee Master Medal जीतें (बैटल को छोड़कर)

MP के मैचों में एक ही प्लेयर को 3 बार मारें

MP मैचों में एक बार Relentless मेडल जीतें

Melee Master Medal

Call of Duty Mobile प्लेयर्स के लिए बाकी चैलेंज को जीतना आसान है लेकिन Melee Master Medal जीतना आसान नहीं होता। इस मेडल को जीतने के लिए प्लेयर्स को Melee Weapon का इस्तेमाल करके टोटल 4 दुश्मनों को मारना होगा। ऐसा करने पर यह मिशन पूरा माना जाएगा और अगली चुनौती अनलॉक हो जाएगी।

Sickle – Call of Duty Mobile: Weapon Stats

Damage – 70

Fire Rate – 8

Accuracy – 70

Mobility – 90

Range – 10

Control – 70

COD Mobile मेें ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जो Sickle की जगह Axe का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे क्योंकि Axe 15 की एक बेहतर रेंज के साथ आता है। हालांकि Sickle बहुत ज्यादा गतिशीलता के साथ आता है। इससे दुश्मनों को घात लगाकर हमला करने वाले प्लेयर्स को रिवॉर्ड मिलता है।