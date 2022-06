Call of Duty: Mobile Season 6 रिलीज होने वाला है। गेम डेवलपर ने अनाउंस किया है कि 29 जून 2022 को 5pm PT पर गेम में नया सीजन लाइव हो जाएगा। इस सीजन का टाइटल है– To the Skies। Also Read - Call of Duty: Warzone में आया Godzilla और Kong, जानें अब कैसे जीतेंगे मैच

COD Mobile Season 6 के साथ गेम में नया Favela मल्टीप्लेयर मैप जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यहां पर एक नया बैटल पास भी जोड़ा जाएगा, जहां प्लेयर्स को नए वेपन मिलेंगे। Battle Royale मोड में Jackal प्लेन भी जोड़ा जाएगा, जो ऑपरेटर्स को पायलट सीट पर बैठ कर एरियल फाइट में हिस्सा लेने का मौका देगा। आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - COD Mobile ने छुआ 650 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा, Free Fire, PUBG Mobile को मिलेगी चुनौती

Call of Duty: Mobile Season 6

Favela मैप: Call of Duty: Mobile Season 6 के साथ में Favela मल्टीप्लेयर मैप जोड़ा जाएगा। यह COD: Ghosts के क्लैसिक मैप पर आधारित है। यहां पर Rio de Janeiro का स्लम एरिया दिखाया गया है। Also Read - PUBG Mobile से Genshin Impact तक, ये है आपके पसंदीदा गेम्स की कमाई का राज

Jackal प्लेन: गेम के नए सीजन के साथ Battle Royale मोड में एरियल फाइट भी जोड़ी जाएंगी। यहां पर प्लेयर्स Jackal प्लेन को उड़ा पाएंगे। ये आपको गेम में नई लैन्डिंग स्ट्रिप के पास मिलेगा। उड़ते वक्त प्लेन का HUD दूसरे जेट्स को दिखाएगा।

Battle Pass – Free: Call of Duty: Mobile के नए सीजन में प्लेयर्स को एक नया बैटल पास मिलेगा। यह हमेशा की तरह फ्री और प्रीमियम वर्जन में मौजूद होगा। Season 6 में फ्री पास के टियर 21 में एक प्रीसिशन SMG मिलेगी। फ्री पास में कई तरह की स्किन, वेपन ब्लूप्रिन्ट और Sky Sentry Calling Card जैसी चीजें भी मिलेंगी।

Battle Pass – Premium: गेम के प्रीमियम बैटल पास में Wraith — Disruptor, Reyes — SCAR Pilot, Sophia — Shadow और टैक्टिकल रोबोट Ethan — Flying Sharks जैसी चीजें मिलेंगी, जो To the Skies स्ट्रीम का हिस्सा हैं। प्रीमियम पास में Man-O-War, Chicom, JAK-12, Locus और नई KSP 45 के वेपन ब्लूप्रिन्ट भी शामिल हैं।

Jackal: Fueled Up: Call of Duty: Mobile Season 6 में Jackal: Fueled Up थीम इवेंट भी मिलेगा। यहां पर प्लेयर्स को Operator Alias – Roboticist को अपने जेट को अपग्रेड करने में मदद करनी होगी। ऐसा करने के लिए आपको डेली टास्क पूरे करके टोकन जमा करने होंगे। इस इवेंट में आपको Epic KN-44 – Silver Jet इनाम के रूप में मिलेगा।