Call of Duty Mobile Season 6: पॉपुलर बैटल रोयाल गेम Call of Duty: Mobile इस वक्त अपने पांचवे सीजन में है। इस नए सीजन में प्लेयर्स को बहुत सारे नए फीचर्स और आइटम मिले हैं मगर अभी से ही इस गेम के अगले सीजन, यानी COD Mobile Season 6 की खबरें आना शुरु हो गई हैं। हम यहां पर आपको Call of Duty: Mobile Season 6 में आने वाले उन सभी नए फीचर और अपडेट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकारी बाहर आ चुकी है। Also Read - मोबाइल गेम पसंद हैं तो जरुर ट्राई करिए ये 5 पॉपुलर बैटल रोयाल टाइटल

Call of Duty: Mobile Season 6

Call of Mobile के Season 6 में कई सारे नए फीचर देखने को मिलेंगे जिनकी एक झलक गेम के नए सीजन के Test Build में देखने को मिली है। Call of Duty Mobile ने सीजन 6 के Test Servers जोड़े थे जो बहुत जल्द भर गए। थोड़ी सी ही देर में गेम कम्पनी Activision को test builds servers के लिए 30,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट मिलीं जिसके बाद ये फुल हो गए। कम्पनी इसके बाद test servers को बढ़ा रही है और डेवलपर्स ने कन्फर्म किया है कि ये जल्द ही Call of Duty: Mobile Season 6 के टेस्ट बिल्ड सर्वर्स की गिनती को बढ़ाएंगे। आइए इस नए सीजन में जुड़ने वाले नए फीचर्स को देख लेते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India और COD Mobile में हैं 5 बड़े अंतर, जानें पूरी डिटेल

COD Mobile Season 6 new features

Call of Duty: Mobile Season 6 में प्लेयर्स को इन-गेम सेटिंग बदली हुई दिखेगी, जहां Multiplayer मोड में एक नया Ultra Frame Rate ऑप्शन मिलेगा। यह ऑप्शन प्लेयर्स को 120FPS पर मोबाइल गेम खेलने का मौका देगा। इसके अलावा गेम में नए वेपन, नया Zombie मोड और एक नया मैप Slums जुड़ेगा। प्लेयर्स को गेम में ये फीचर्स भी मिलेंगे:

Swarm: COD Mobile Season 6 में एक नया Swarm फीचर जुड़ेगा जो 1100 पॉइंट्स के बाद प्लेयर्स को बहुत सारे हंटर-किलर ड्रोन देगा

Dynamic Armor: COD Mobile के नए सीजन में एक नया Dynamic Armor भी जुड़ेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है मगर यह शायद operator skills section में मौजूद होगा और प्लेयर्स को आने वाले अटैक से बचाएगा।

Shield Grenade: इस मोबाइल गेम के Season 6 में एक नया tactical grenade भी जुड़ेगा जो एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। यह एनिमी की लाइन ऑफ साइट को तोड़ देगा।

Call of Duty: Mobile Season 6 की रिलीज डेट अभी नहीं आई है। उम्मीद है कि यह 30 जुलाई को आएगा.