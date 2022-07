Activision ने अपने बैटल रोयाल मोबाइल गेम Call of Duty Mobile का नया सीजन अनाउंस किया है। Season 7 का नाम New Vision City है। यह गेम में 4 अगस्त को लाइव होगा। भारतीय समय अनुसार, यह सुबह 5:30 बजे ऐक्टिव होगा। Also Read - Call of Duty: Mobile Season 6 में होगी हवा में लड़ाई, नए मैप और वेपन के साथ मिलेंगे कई फीचर्स

गेम डेवलपर ने COD Mobile के नए सीजन के लिए Ghost in the Shell: SAC 2045 के साथ कोलैब किया है। गेम डेवलपर ने बताया कि इस नए सीजन और कोलैब के साथ गेम में New Vision City नाम का एक नया रीजन जोड़ा जाएगा। यहां पर प्लेयर्स को Cyberware एन्हैन्समेंट इंस्टॉल कर सकते हैं और Ghost in the Shell की थीम पर आधारित इवेंट में हिस्सा लेकर रिवॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Call of Duty Mobile सीजन 7: New Vision City

Activision ने Call of Duty Mobile के सीजन 7 के बारे में कहा, "पोस्ट-ह्यूमन निकट आ रहे हैं, और उन्हें पराजित करना होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी: मोबाइल और घोस्ट इन द शेल: SAC_2045 सीजन 7: न्यू विजन सिटी के बीच एक तगड़े कोलैब के लिए तैयार रहें।"

गेम डेवलपर ने बताया कि गेम के नए सीजन में एक नया वेपन, ऑपरेटर स्किल, सिग्नेचर अटैचमेंट और नया 50-टियर बैटल पास भी पेश किया जाएग। आइए इन सब के बारे में जानते हैं।

Battle Pass (फ्री): COD Mobile के नए सीजन में New Vision City Battle Pass पेश किया जाएगा। फ्री पास में Tier 14 पर Claw Operator Skill मिलेगी और Tier 21 पर Switchblade X9 SMG अनलॉक होगी। दूसरे फ्री इनाम में camos, Weapon Blueprints और Arcane Slayer Calling Card जैसे इनाम भी शामिल हैं।

Battle Pass (प्रीमियम): प्रीमियम पास में Ghost in the Shell: SAC_2045 पर आधारित Operator Skin मिलेंगी, जिनमें Blackjack — Elite, Stryker — Interface और Battery — EVE-III शामिल हैं। इसमें Motoko समेत Kilo 141, Arctic .50, Shorty और Switchblade X9 जैसे कई सारे स्पेशल वेपन ब्लूप्रिन्ट भी शामिल हैं।

New Vision City: Call of Duty Mobile के नए सीजन में Ghost in the Shell: SAC_2045 से प्रेरित एक साइबर सिटी जोड़ी जाएगी। यह Nuketown के Isolated में स्थित होगी। यहां पर प्लेयर्स को एक नया रिवाइव मेकनिज्म मिलेगा, PVE Enemies मिलेंगे और Cyberware Enhancements मिलेंगे।

Togusa’s Survey: Ghost in the Shell: SAC_2045 कोलैब के साथ Call of Duty Mobile में एक नया थीम इवेंट Togusa’s Survey जोड़ा जाएगा। यहां आपको Togusa को आखिरी पोस्ट-ह्यूमन लड़ाई के लिए तैयारी में मदद करनी होगी।

इन नए फीचर्स के साथ COD Mobile के नए सीजन 7 में एक नया चैलेंज भी जोड़ा जाएगा, जहां प्लेयर्स वेपन ब्लूप्रिन्ट, ऑपरेटर स्किन और 30,000 तक बैटल पास XP भी जमा कर सकते हैं।