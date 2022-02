Call of Duty: Mobile ने किया धमाल, कमाई ने पार कर डाला ₹11,000 करोड़ का आंकड़ा

Call of Duty: Mobile ने लॉन्च होते ही डाउनलोड के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। अब इस गेम की पॉप्युलैरिटी ने इसे कमाई के मामले में कई कदम आगे बढ़ा दिया है। सेंसर टावर की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Call of Duty: Mobile ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 11,261 करोड़ रुपये बनती है। Also Read - Garena Free Fire का जलवा, फिर बना दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम

Activision का यह मोबाइल गेम एक बैटल रोयाल टाइटल है। यह फ्री-टू-प्ले गेम है, जहां कमाई का जरिया इन-ऐप परचेज है। Call of Duty: Mobile को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। सेंसर टावर के मुताबिक, लॉन्च से लेकर अब तक, इस गेम ने ग्लोबल प्लेयर सपेंडिंग में 1.5 बिलियन डॉलर कमाए हैं।

Call of Duty: Mobile कमाई

कमाई के मामले में Call of Duty: Mobile के लिए साल 2021 सबसे बढ़िया रहा। 2020 के मुकाबले 2021 में प्लेयर सपेंडिंग करीब 45 प्रतिशत तक बढ़ गईं। सेंसर टावर का कहना है कि गेम को दिसंबर 2020 में चीन में पेश किया गया था, जिसके बाद से इसकी कमाई में काफी इजाफा हुआ। 2021 में चीन के ऐप स्टोर में गेम ने 104.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी।

2021 में ही Call of Duty: Mobile दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मोबाइल गेम्स की लिस्ट में 14 नम्बर पर था। शूटर गेम्स की कैटेगरी में यह गेम तीसरे नम्बर पर था। कमाई के मामले में पहले और दूसरे नम्बर पर PUBG Mobile और Garena Free Fire गेम्स रहे।