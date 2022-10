Call of Duty: Mobile अपडेट- गेम में जॉम्बी मोड समेत आया नया मैप, जानें डिटेल

Call of Duty: Mobile में 12 अक्टूबर 2022 को नया अपडेट आने वाला है, जिसके साथ गेम में जॉम्बी मोड की वापसी होगी। गेम के सीजन 9 का नाम Zombies Are Back रखा गया है और इसके साथ प्लेयर्स को दो मोड में जॉम्बी एक्शन दिया जाएगा, जिनमें Zombies Classic और Super Attack of the Undead शामिल होंगे। गेम के नए अपडेट के साथ एक नया मल्टीप्लेयर मैप– Haunted Hacienda भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्लेयर्स को नए वर्जन में कई सारे नए फीचर्स भी दिए जाएंगे। गेम डेवलपर इन सभी बदलाव के बारे में जानकारी दे चुका है। आइए Call of Duty: Mobile के नए अपडेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Call of Duty Mobile में Zombies Classic मोड की होगी वापसी, जानें डिटेल

Call of Duty: Mobile Season 9 – Zombies Are Back

Battle Pass Free Tiers: कॉल ऑफ ड्यूटी के अक्टूबर अपडेट के साथ सीजन 9 बैटल पास शुरू होगा, जिसका नाम Zombies Are Back होगा। इसमें हमेशा की तरह फ्री और प्रीमियम पास का ऑप्शन मिलेगा। फ्री पास में टियर 14 पर क्लासिक रिमोट डिटोनेटेड मिलेगा और टियर 21 पर Krig 6 Assault Rifle मिलेगी। इसके अलावा प्लेयर्स कैमो, वेपन ब्लूप्रिन्ट, कॉलिंग कार्ड और मिस्टी सीज जैसे आइटम भी जीत सकते हैं। Also Read - Call of Duty Warzone 2.0 का इंतजार खत्म, मिलेगा सबसे बड़ा मैप और नया गेम मोड

Battle Pass Premium Tiers: प्रीमियम पास में नई ऑपरेटर स्किन Kui Ji — Sapporo Stealth, Domino — Carbon Smoke, Zero — Dark Sails और Merc 5 — Sea Monster शामिल होंगी। इसके अलावा प्लेयर्स ICR-1, SKS, GKS, Chopper और नए Krig 6 के वेपन ब्लूप्रिन्ट भी हासिल कर पाएंगे।

Zombies: COD Mobile के अक्टूबर अपडेट के साथ गेम में Zombies Classic और Super Attack of the Undead मोड जोड़े जाएंगे। Zombies Classic मोड गेम के Shi No Numa या Swamp of Death मैप में जोड़ा जाएगा, जहां प्लेयर्स को जॉम्बी के झुंड से बचना होगा। Super Attack of the Undead मोड में प्लेयर्स में से एक जॉम्बी की साइड पर होगा। गेम तब तक चलेगा जब तक दोनों साइड में से एक जीत नहीं जाती।

Multiplayer Map- Haunted Hacienda: Call of Duty: Mobile के नए वर्जन में एक नया मल्टीप्लेयर मैप Haunted Hacienda जोड़ा जाएगा। यहां की हाइलाइट एक महल है, जिसके अंदर या आसपास के इलाके में प्लेयर्स आपस में लड़ सकते हैं।