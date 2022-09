Call of Duty Mobile में Zombies Classic मोड की होगी वापसी, जानें डिटेल

Call of Duty टाइटल्स में जॉम्बी मोड बहुत पॉपुलर है। यह मोड गेम के मोबाइल वर्जन में भी जोड़ा गया था, लेकिन गेम डेवलपर ने इसे बाद में हटा दिया था। अब Call of Duty Mobile में Zombies Classic मोड की वापसी हो रही है। यह गेम के अक्टूबर अपडेट के साथ जोड़ा जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Call of Duty Warzone 2.0 का इंतजार खत्म, मिलेगा सबसे बड़ा मैप और नया गेम मोड

Call of Duty Mobile: Zombies Classic मोड

हाल ही में गेम में नया सीजन आया है। COD Mobile Season 8 का टाइटल Train to Nowhere है, जिसके साथ में गेम में नए सीजनल चैलेंज, बग फिक्स और रैंक मोड अपडेट के साथ नया मल्टीप्लेयर मैप, बैटल रोयाल क्लास और Operation: Spy Hunt इवेंट जोड़ा गया है। अब गेम के अगले अपडेट में Zombies Classic मोड की वापसी होगी। Also Read - BGMI Top 5 Alternatives: Apex Legends से Call of Duty तक, ये मोबाइल शूटर गेम्स हैं BGMI के टॉप 5 विकल्प

जैसा कि हमने पहले बताया, COD Mobile में Zombies Classic मोड को गेम के अक्टूबर अपडेट में जोड़ा जाएगा। यह मोड कॉल ऑफ ड्यूटी के दूसरे टाइटल्स के साथ मोबाइल वर्जन में भी मौजूद था। यहां पर प्लेयर्स का मिशन जॉम्बी से बचना होता था। अपका स्क्वाड जितनी देर तक जॉम्बी अटैक से बचता है, अपको उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं।

अब गेम के डेवलपर्स ने एक ट्वीट के जरिए अनाउंस किया है कि Call of Duty Mobile में Zombies Classic मोड की वापसी होगी। आप इस ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

⚠️ Approach doors with caution. 🧟😱 The undead are ready to rise again. Zombies Classic is coming back to #CODMobile soon. pic.twitter.com/eEfsk0QGRv — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) September 17, 2022

Call of Duty Mobile के अलावा PUBG Mobile और Battlegrounds Mobile India में भी जॉम्बी मोड आ चुका है। इन दोनों गेम्स में प्लेयर्स को जॉम्बी की लहर से बचते हुए दूसरी टीम का खात्मा करना होता है।