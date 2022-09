Activision ने COD Next इवेंट पर तीन नए Call of Duty गेम्स अनाउंस किए हैं, जिनमें Warzone 2.0 और Warzone Mobile के साथ Call of Duty: Modern Warfare 2 भी शामिल है। यह गेम पीसी, PS4, PS5, Xbox One और Xbox Series X|S के लिए 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होगा। Also Read - Call of Duty: Warzone Mobile हुआ अनाउंस, एंड्रॉइड के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव

मल्टीप्लेयर का अर्ली एक्सेस आज, 16 सितंबर 2022 को शुरू होगा। यह 26 सितंबर तक ऐक्टिव रहेगा, लेकिन इसे सिर्फ प्लेस्टेशन प्लेयर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। Call of Duty: Modern Warfare 2 के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। आइए इस गेम के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Call of Duty Warzone 2.0 का इंतजार खत्म, मिलेगा सबसे बड़ा मैप और नया गेम मोड

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare को साल 2019 में लॉन्च किया गया था। अब 2022 में इस गेम का सीक्वल आ रहा है। इस नए गेम का फोकस मल्टीप्लेयर मोड है। Modern Warfare II Multiplayer: Intel में गेमर्स को-ऑप के साथ PvP मोड में भी मैच खेल पाएंगे। Also Read - COD: Warzone, Vanguard में आ रहा नया सीजन, खतरनाक विलेंस की होगी वापसी

PvP मोड आपको Special Ops में मिलेगा, जबकि यहां पर Team Deathmatch और Domination मोड भी जारी रहेंगे। गेम में 3v3 raid के साथ 6v6 मोड भी मिलेगा। Knockout मोड में री-स्पॉन या रिवाइव सिस्टम नहीं दिया जाएगा। गेम में Prisoner Rescue मोड भी दिया जाएगा, जहां आपका मिशन बंधक को छुड़ाना होगा।

Call of Duty: Modern Warfare 2 में प्लेयर्स को नया Gunsmith जोड़ा जाएगा, एक नया टैक्टिकल स्प्रिन्ट दिया जाएगा, स्विमिंग सिस्टम मिलेगा, पानी में लड़ाई होगी, नए वीइकल मिलेंगे और धमाकों का लुक पहले से बढ़िया किया जाएगा।

Call of Duty Next इवेंट पर Activision ने COD: Warzone 2.0 और COD: Warzone Mobile गेम भी अनाउंस किए। Warzone 2.0 को 16 नवंबर 2022 को पीसी और कंसोल के लिए लॉन्च किया जाएगा, जबकि इस गेम का मोबाइल वर्जन – Warzone Mobile – 2023 के आसपास पेश किया जाएगा।

मोबाइल वर्जन की प्रोग्रेस Warzone 2.0 से सिंक रहेगी। इसकी मदद से आप पीसी या कंसोल पर गेम खेलने के बाद मोबाइल पर भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मोबाइल और दूसरे वर्जन के बीच क्रॉस प्ले के बारे गेम डेवलपर ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। Warzone Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन एंड्रॉइड प्लैटफॉर्म के लिए गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गए हैं।