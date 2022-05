Call of Duty Modern Warfare 2, की वापसी 22 अक्टूबर 2022 को होने जा रही है। इस गेम में डेवलपर्स Activision ने आधिकारिक तौर पर कॉल ऑफ ड्यूटी के मॉर्डन वॉरफेयर में आने वाले कुछ खास फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। यह कॉल ऑफ ड्यूटी का एक नया सिक्वल है, जिसके जरिए गेम में Ghost की एंट्री होने वाला है। Also Read - Call of Duty: Warzone में आया Godzilla और Kong, जानें अब कैसे जीतेंगे मैच

इस वजह से गेमर्स कॉल ऑफ ड्यूटी के इस नए वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि Call of Duty Modern Warfare 2 के Vault Edition के रिलीज होने से पहले कौनसी जानकारी लीक हुई है।

नए एडिशन में आने वाले फीचर्स

आज के जमाने में सभी गेम अपने नॉर्मल बेस एडिशन के साथ एक अलग एडिशन के साथ भी आते हैं। ऐसे में नया कॉल ऑफ ड्यूटी सिक्वल कोई अलग चीज नहीं है। आइए हम आपको इस गेम में आई कुछ नई चीजों के बारे में बताते हैं।

इस नए एडिशन में यूजर्स के पास 50 टियर के बैटल पास पाने का मौका होगा, जिससे वो अपने प्रॉग्रेस आसानी से कर सकते हैं।

नए एडिशन में रेड टीम के 141 ऑपरेटर पैक भी शामिल किए जाएंगे, जिसमें घोस्ट, शोप, प्राइस और फराह शामिल हैं।

नए एडिशन में FJX Cinder Weapon Vault भी शामिल किया जाएगा।

इस नए एडिशन में 2XP बूस्ट (10 घंटे) के साथ 2WXP भी शामिल होंगे।

इनके अलावा इस नए एडिशन में Ghost (भूत) Legacy Pack को भी शामिल किया जाएगा, जिसका इंतजार यूजर्स काफी बेसब्री से कर रहे हैं। इस पैक में 12 ऑपरेटर स्किन्स और 10 यूनिक वेपन्स ब्लूप्रिंट्स शामिल होंगे।

इसके अलावा गेम में ओपन बीटा फेज का एक्सक्लूसिवली अर्ली एक्सेस मिलेगा।

इसके अलावा भी इस नए एडिशन और ऑपरेटर्स बंडल्स के बारे में ज्यादा जानकारी 9 जून 2022 को होने वाले Summer Game Fest में मिलेगी, जिसे Geoff Keighley के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान और भी अन्य पबल्शिर्स अपने-अपने अपकमिंग प्रॉजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे।

कुछ लोकप्रिय कैरेक्टर्स की भी होगी वापसी

Call of Duty Modern Warfare 2 से प्लेयर्स Task Force 141 से गेम के आइकॉनिक कैरेक्टर्स, John “Soap” McTavish, Simon “Ghost” Riley और Captain John Price के वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। इन सभी के साथ Farah की भी वापसी हो सकती है। वहीं नए एडिशन में हमें एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर Alehandro Vargas भी देखने को मिलेगा।

आपको बता दें कि Call of Duty: Modern Warfare II को 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। अब ऐसे में उसी दिन पता चल पाएगा कि इस नए एडिशन में गेमर्स को कौन-कौन सी नई चीजें मिली है और उनका गेम में कैसे इस्तेमाल होता है।