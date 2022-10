Call of Duty Modern Warfare 2 Vault Edition की खरीद पर खास ऑफर, COD Mobile में मिलेगा फ्री ऑपरेटर

Call of Duty सीरीज के फैंस के लिए इस साल का Activision COD Next इवेंट बहुत खास था। गेम डेवलपर ने यहां Warzone 2.0 और Warzone Mobile के साथ Call of Duty: Modern Warfare 2 गेम भी अनाउंस किया। MW2 टाइटल पीसी, PS4, PS5, Xbox One और Xbox Series X|S के लिए 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होगा। इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और इसका अर्ली एक्सेस भी लाइव है। अब गेम डेवलपर ने Call of Duty: Modern Warfare 2 – Vault Edition की खरीद पर एक स्पेशल ऑफर अनाउंस किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Call of Duty: Mobile अपडेट- गेम में जॉम्बी मोड समेत आया नया मैप, जानें डिटेल

Red Team 121 Operator Skin: COD Mobile

ऑफर के तहत Call of Duty: Modern Warfare 2 – Vault Edition को प्री-ऑर्डर करने पर प्लेयर्स को Call of Duty: Mobile में Simon ‘Ghost’ Riley पर आधारित ऑपरेटर स्किन मिलेगी। यह COD: MW2 में मौजूद British Special Forces Operator और Task Force 141 का लीडिंग मेम्बर है। Also Read - COD Modern Warfare 2 का अर्ली एक्सेस सभी के लिए लाइव, जानें क्या है इसमें खास

Red Team 121 Operator Skin मोबाइल गेम के नए सीजन 9 में मौजूद है। Zombies Are Back नाम के इस सीजन में जॉम्बी वापस आए हैं। प्लेयर्स को दो मोड में जॉम्बी एक्शन दिया जाएगा, जिनमें Zombies Classic और Super Attack of the Undead शामिल हैं। Call of Duty: Mobile में नई ऑपरेटर स्किन पाने के लिए आपको Modern Warfare 2 Vault Edition प्री-ऑर्डर करना होगा। Also Read - Call of Duty Mobile में Zombies Classic मोड की होगी वापसी, जानें डिटेल

PlayStation Store, Xbox Store और Steam Store पर यह वर्जन 6,699 रुपये का है।

Call of Duty: Modern Warfare 2 में क्या है खास

Call of Duty: Modern Warfare को साल 2019 में लॉन्च किया गया था। अब 2022 में इस गेम का सीक्वल आ रहा है। इस नए गेम का फोकस मल्टीप्लेयर मोड पर है। Modern Warfare II Multiplayer: Intel में गेमर्स को-ऑप के साथ PvP मोड में भी मैच खेल पाएंगे।

PvP मोड आपको Special Ops में मिलेगा, जबकि यहां पर Team Deathmatch और Domination मोड भी जारी रहेंगे। गेम में 3v3 raid के साथ 6v6 मोड भी मिलेगा। Knockout मोड में री-स्पॉन या रिवाइव सिस्टम नहीं दिया जाएगा। गेम में Prisoner Rescue मोड भी दिया जाएगा, जहां आपका मिशन बंधक को छुड़ाना होगा।

Call of Duty: Modern Warfare 2 में प्लेयर्स को नया Gunsmith जोड़ा जाएगा, एक नया टैक्टिकल स्प्रिन्ट दिया जाएगा, स्विमिंग सिस्टम मिलेगा, पानी में लड़ाई होगी, नए वीइकल मिलेंगे और धमाकों का लुक पहले से बढ़िया किया जाएगा।