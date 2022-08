Call of Duty: Modern Warfare II का इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है। इस गेम के डेवलपर इनफिनिटी वार्ड ने अपने एक ट्वीट में कहा कि Modern Warfare II का बीटा वर्जन 16 सितबंर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इनके डेट्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। Also Read - Call of Duty: Modern Warfare II के प्री-ऑर्डर शुरू, जानें कीमत से फीचर्स तक सब कुछ

रिपोर्ट के मुताबिक, PlayStation यूजर्स को सबसे पहले Call of Duty: Modern Warfare II का एक्सेस मिलेगा। उनके बाद Xbox और फिर पीसी यूजर्स को इस नए अपडेट का एक्सेस मिल पाएगा। इसके अलावा गेम की रिलीज इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप इसे प्री-ऑर्डर करते हैं या नहीं। Also Read - Call of Duty Modern Warfare 2: जानें लॉन्च डेट और भूतों वाले धांसू फीचर्स की लिस्ट

यहां जानें पूरा शेड्यूल

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कॉल ऑफ ड्यूटी मॉर्डन वॉरफेयर 2 पहले 16 सितंबर को PlayStation 4 में रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद 17 सितंबर को PlayStation 5 में भी इसे शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी सभी प्लेस्टेशन प्लेयर्स के लिए इस गेम का अर्ली बीटा एक्सेस 18 सितंबर से मिलना शुरू होगा और 20 सितंबर तक मिलता रहेगा। Also Read - Call of Duty: Warzone में आया Godzilla और Kong, जानें अब कैसे जीतेंगे मैच

जिन गेमर्स ने PlayStation, Xbox, और PC पर इस अपडेटेड गेम को प्री-ऑर्डर किया है, वो 22 से 23 सितंबर के बीच में इसका क्रॉसप्ले एक्सेस ले पाएंगे। वहीं, 24 से 26 सितंबर के बीच बाकी सभी प्लेफॉर्म्स को भी क्रॉस-प्ले बीटा का एक्सेस मिल जाएगा।

बीटा कोड कैसे पाएं

अगर आपने गेम को प्री-ऑर्डर नहीं किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बीटा कोड भी मिल सकता है, जिसके जरिए आप गेम का अर्ली एक्सेस बिना प्री-ऑर्डर किए भी ले पाएंगे। डेवलपर्स ने Call of Duty League Championship में कुछ बीटा कोड्स जारी किए थे। जिन गेमर्स के पास ये कोड्स नहीं है, वो सितंबर में बीटा रिलीज होने से पहले किसी गेमिंग स्ट्रीमर्स या यूट्यूबर्स से कोड मांग सकते हैं। आपको बता दें कि बीटा कोड पाने का यही एकमात्र तरीका है।

Call of Duty: Modern Warfare II के लिए इनफिनिटी वार्ड ने एक नया मल्टीप्लेयर मैप टीज किया था। इस मैप का नाम Grand Prix और यह बीटा एक्सेस में खेलने के लिए उपलब्ध होगा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि Call of Duty: Modern Warfare 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, और PC (Battle.net और Steam के जरिए) यानी सभी प्लेटफॉर्म्स पर 28 अक्टूबर से उपलब्ध करा दिया जाएगा।