Call of Duty: Modern Warfare II के प्री-ऑर्डर शुरू, जानें कीमत से फीचर्स तक सब कुछ

Call of Duty: Modern Warfare II का ग्लोबल लॉन्च 28 अक्टूबर 2022 को होगा। गेम डेवलपर ने इसके प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं, जिसकी जानकारी गेम की आधिकारिक वेबसाइट — callofduty.com — पर मौजूद है। यहां से आप कंसोल या PC स्टोर पर जाकर गेम को खरीद सकते हैं।

गेम को प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स को Call of Duty: Modern Warfare II के ओपन बीटा का अर्ली ऐक्सेस भी मिलेगा। डेवलपर ने बताया है कि ओपन बीटा सबसे पहले PlayStation पर आएगा। यह गेम Xbox और PC पर भी मौजूद होगा। PC के लिए गेम Battle-Net और Steam स्टोर पर मौजूद है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Call of Duty: Modern Warfare II: प्री-ऑर्डर

Call of Duty: Modern Warfare II के प्री-ऑर्डर स्टैंडर्ड और वॉल्ट एडिशन में मौजूद हैं। स्टैंडर्ड वर्जन में सिर्फ ओपन बीटा का ऐक्सेस मिलेगा, जबकि वॉल्ट एडिशन में Ghost Legacy Pack, Red Team 141 Operator Pack, FJX Cinder Weapon Vault और Battle Pass + 50 Tier Skips जैसे पर्क्स मिलेंगे।

Steam स्टोर पर Call of Duty: Modern Warfare II का स्टैंडर्ड वर्जन 4,999 रुपये का है। वॉल्ट एडिशन की कीमत 6,699 रुपये है। जिन प्लेयर्स ने स्टैंडर्ड वर्जन को प्री-ऑर्डर किया है, वो 1,700 रुपये का वॉल्ट एडिशन अपग्रेड पैक भी खरीद सकते हैं।

क्या होगा नए COD गेम में खास

यह नया COD गेम Call of Duty: Modern Warfare (2019) का सीक्वल है। यहां पर पुराने गेम की Task Force 141 के ऑपरेटर्स की वापसी होगी। गेम डेवलपर ने नए टाइटल के ट्रेलर समेत कई दूसरी बहुत सी जानकरियां मुहैया कराई हैं। आप नीचे इस गेम का ट्रेलर देख सकते हैं।



Call of Duty: Modern Warfare II में Task Force 141 को एक नया ग्लोबल कैम्पेन मिलेगा। गेमर्स को यहां पर मल्टी-प्लेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके साथ गेम डेवलपर Infinity Ward पहले से बेहतर गेम-प्ले मिलने का दावा कर रहा है। यहां पर टेक्निकल इनोवेशन के साथ Special Ops एक्सपीरियंस भी मिलेगा।

गेम डेवलपर ने यह भी बताया कि ये गेम के मोबाइल एक्सपीरियंस पर भी काम कर रहे हैं, जो मोबाइल डिवाइसेज पर Call of Duty: Warzone खेलने का मौका देगा। इसने यह भी बताया नए Warzone और Modern Warfare II की रिलीज के पहले दिन से ही गेम में RICOCHET एंटी-चीट सिस्टम लागू रहेगा।