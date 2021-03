Call of Duty Season 2 Update जल्द होगा रिलीज, मिलेंगे नए हथियार और बहुत कुछ

Call of Duty Season 2 अपडेट आने वाला है। गेम का दूसरा सीजन Cold War/Warzone चर्चा में है, लेकिन CALL of Duty के नए सीजन में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। गेम के सीजन अपडेट में काफी कुछ नया देखने को मिलता है। इसमें नई स्टोरीलाइन के साथ-साथ नए हथियार, मैप्स, मोड्स जैसे कई अपडेट मिलते हैं। गेम का लेटेस्ट सीजन 25 फरवरी को रिलीज होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो गेम में नई स्टोरी होगी, जिसमें Frank Woods (गेम का कैरेक्टर) Laos जाएगा। Also Read - FAUG Mobile Game में जल्द मिलेगा Multiplayer Mode, PUBG Mobile की कमी होगी दूर!

बता दें कि फ्रैंक वूड्स पहले भी Laos जा चुका है। इससे पहले वह Black Ops में Alex Mason के साथ Laos गया था। गेम के कुछ नए कंटेंट पहले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन एक ब्रैंड न्यू अपडेट जल्द ही आने वाला है, जिसके बाद कई फीचर्स गेम में जुड़ जाएंगे। गौरतलब है कि Call of Duty सीजन 2 के लिए इंफोग्राफिक्स जारी किया था, जिसमें नए सीजन की काफी जानकारियां मौजूद थी। Also Read - Call of Duty: Warzone के 60 हजार से ज्यादा अकाउंट हुए सस्पेंड, जानें वजह

हालांकि, अभी-भी गेम के दो मैप्स Golova और Mansion का इंतजार है, जिसमें पहला एक मल्टीप्लेयर मैप है, जबकि दूसरा सिर्फ गन-फाइट मैप है। कॉल ऑफ ड्यूटी में जल्द ही Cold War Miami मैप भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त R1 Shadowhunter crossbow, ZRG sniper rifle की भी एंट्री होने वाली है। Also Read - Call of Duty: Mobile Season 1 आज से लाइव, मिलेंगे नए वीपन्स, गेम मोड (Game Mode) और मैप

Call of Duty Season 2 में क्या होगा खास

यह सीजन चार नए ऑपरेटर्स के साथ आएगा। इसमें ‘Naga’ Vang, जॉम्बी स्टार Samantha Maxis, स्किल्ड हंटर और डेल्टा फोर्स sniper Terrell Wolf, और Karla Rivas होंगे। इसके अतिरिक्त गेम में 6 नए हथियार- Fara 83 assault rifle, LC10 SMG, Machete, E-Tool, R1 Shadowhunter crossbow, ZRG 20 sniper rifle मिलेंगे। इसके साथ ही गेम में नया जॉम्बी एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसे आउटब्रेक कहा जाएगा। गेम में चार मल्टी प्लेयर मैप मिलेंगे।

Apocalypse 6v6

Golova multi-team

Mansion 2v2, 3v3

Miami Strike 6v6

इसके अतिरिक्त गेम में तीन नए मोड आएंगे। अपडेट के साथ प्लेयर्स को नए चैलेंज, व्हीकल मिलेंगे।