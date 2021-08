Call of Duty फ्रैंचाइज में एक नए गेम की एंट्री होने वाली है– COD:Vanguard। इस गेम की रिलीज 9 नवम्बर सेट की गई है लेकिन प्लेस्टेशन प्लेयर्स इस गेम को इसी महीने, अगस्त में ट्राई कर सकते हैं। Call of Duty Vanguard के Champion Hill मोड का अल्फा मोड PS4 और PS5 प्लेयर्स के लिए 27 अगस्त को लाइव हो जाएगा। Also Read - Call of Duty ला रहा नया गेम Vanguard, 19 अगस्त को हो सकती है घोषणा

Call of Duty: Vanguard – Champion Hill

Vanguard के Champion Hill मोड का अल्फा मोड बस दो दिनों तक चलेगा। प्लेयर्स इसे 27 अगस्त से 29 अगस्त तक खेल सकते हैं। इस मोड में आप 2 vs 2 या फिर 3 vs 3 टीम में कम्पीट करेंगे। मैच लाइव्स-बेस्ड सिस्टम पर चलेगा। जो टीम पहले किल-काउंट पूरे कर लेगी, वो जीत जाएगी।

इस मोड में एक इन-गेम इकॉनमी सिस्टम भी होगा। प्लेयर्स बेसिक लोड-आउट के साथ गेम शुरू करेंगे लेकिन ये हर राउंड में पैसा कमा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बेहतर वेपन और दूसरे आइटम खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये पैसा आप एनिमी को मारने और मैप पर बिखरे हुए आइटम्स को कलेक्ट करने पर जमा कर पाएंगे।

कैसे मिलेगा COD Vanguard Champion Hill alpha

COD: Vanguard के Champion Hill मोड का अल्फा वर्जन सिर्फ प्लेस्टेशन यूजर्स के लिए मौजूद होगा। इसे पाने के लिए प्लेयर्स को Call of Duty की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको PS4 और PS5 की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी।

गेम का फुल वर्जन 5 नवम्बर में लाइव होगा। गेम का वर्ल्डवाइड मल्टी-प्लेयर रिवील 7 सितम्बर को होगा। 10 सितम्बर से 13 सितम्बर के बीच यह गेम Playstation प्लेयर्स के लिए अर्ली-एक्सेस में अवेलेबल हो जाएगा। 16-17 सितम्बर को गेम का अर्ली-एक्सेस Xbox के लिए आ जाएगा और साथ ही इसका Crossplay Beta प्लेस्टेशन यूजर्स के लिए आ जाएगा। 18-20 सितम्बर को यह सभी प्लैटफॉर्म पर बीटा मोड में आ जाएगा।