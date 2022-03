Call of Duty के प्लेयर्स को Activision कुछ समय के लिए Call of Duty: Vanguard Multiplayer का एक्सेस दे रहा है। लिमिटेड एक्सेस इस सप्ताह के अंत से प्लेयर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, ध्यान रखें कि यह बहुत ही कम समय के लिए होगा। फ्री एक्सेस के दौरान Call of duty प्लेयर्स को चुनिंदा मल्टीप्लेयर मैप्स और मोड्स के जरिए गेम का आनंद लेने का मौका दे रहा है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - COD Mobile पर चढ़ा 'होली का रंग', फ्री में जीत सकेंगे Holi थीम वाले रिवॉर्ड

Call of Duty: Vanguard Multiplayer Mode का फ्री ऐक्सेस

Call of Duty: Vanguard Season 2 फ्री एक्सेस में दो नए मैप्स मिलते हैं। साथ ही Alps में एक नया लार्ज-मैप ऑब्जेक्टिव मोड सेट किया गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी ने हाल ही में घोषणा की है कि Snoop Gogg प्लेयर्स के लिए Vanguard, Warzone और Mobile टाइटल में एक स्पेशल ऑपरेटर के रूप में उपलब्ध होगा। Also Read - Call of Duty: Warzone Mobile हुआ अनाउन्स, गेम कंपनी दे रही है डेवलपमेंट के लिए जॉब

एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए गेम के डेवलपर Activision ने घोषणा की है कि Call of Duty: Vanguard प्लेयर्स को दो सप्ताह के लिए फ्री एक्सेस दे रहा है। प्लेयर्स 30 मार्च से 13 अप्रैल तक दो सप्ताह के सीमित समय के लिए फ्री एक्सेस का लाभ उठा पाएंगे। Also Read - Call of Duty गेम बनाने वाली कंपनी Activision Blizzard को खरीदेगा Microsoft, जानें इस डील की खास बातें

फ्री एक्सेस में मिलेंगी ये सुविधाएं

फ्री एक्सेस की अवधि मल्टीप्लेयर मोड तक सीमित होगी और इसमें नए मैप्स Season 2 – Casablanca और Gondola शामिल होंगे। बता दें कि Casablanca एक मीडियम आकार का तीन लेन मैप है, जिसे प्लेयर्स को निकट और लंबी दूरी की स्ट्रेटजी में शामिल करने के लिए कहा जाता है। वहीं, Gondola भी एक मीडियम तीन लेन मैप है, लेकिन यह क्लोज फाइट के लिए है।

Alps में एक नया लार्ज-मैप ऑब्जेक्टिव मोड सेट भी Call of Duty: Vanguard एक फ्री एक्सेस पीरियड के दौरान प्लेयर्स के लिए उपलब्ध होगा। मैप में कुछ खरीद स्टेशन भी शामिल होंगे, जहां प्लेयर हथियार, उपकरण, फील्ड अपग्रेड और कस्टम लोडआउट खरीद सकते हैं। इसके अलावा Call of Duty: Vanguard Free Access में मल्टीप्लेय प्ले लिस्ट शामिल है, जिसमें Shipment, Das Haus, Hotel Royale, Dome और Radar जैसे मैप हैं। इन मैप्स को Domination, Control और Hardpoint मोट में खेला जा सकता है।