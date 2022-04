Call of Duty: Vanguard और Warzone में Snoop Dogg ने एंट्री ले ली है। यह पॉपुलर रैप आर्टिस्ट इन गेम्स में ऑपरेटर की तरह जोड़ा गया है। यानी कि Snoop Dogg अब Call of Duty के दो वर्जन में एक प्लेयेबल कैरेक्टर है। Also Read - Call of Duty: Vanguard Multiplayer मोड का मिल रहा फ्री एक्सेस, दो सप्ताह तक उठा पाएंगे लाभ

यह गेम में 19 अप्रैल को रात 10:30 बजे Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle के जरिए जोड़ा गया है। इस पैक की कीमत 2,400 COD पॉइंट है। गेम ने अपने ब्लॉग में बताया कि यह संयोग नहीं है कि '4/20' (20 अप्रैल) को प्लेयर्स इस आर्टिस्ट को कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Snoop Dogg: Call of Duty ऑपरेटर

Snoop Dogg के पास गेम में खुद की वॉइस लाइन, प्रोग्रेशन पाथ और बायोग्राफी है। Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle में तीन लेजेंडरी वेपन ब्लूप्रिन्ट भी शामिल हैं। इन सभी में Green Weed Tracer Rounds होंगे और कुछ धमाके वाले स्पेशल इफेक्ट भी होंगे, जो एनिमी के खत्म होने पर एक्टिव होंगे।

पहला वेपन है, Bong Ripper – स्नाइपर राइफल। यह एक 9 अटैचमेंट बोल्ट-एक्शन गन है, जो 10x जूम सपोर्ट करती है। दूसरा वेपन West Coast Bling – असॉल्ट राइफल है। इसपर साइड में Snoop का नाम लिखा हुआ है। बंडल में एक SMG भी शामिल है, जिसका नाम The Shiznit है।

Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle में गोल्डन लीफ “Mellow Medal” वेपन चार्म, एक लेजेंडरी “The Original Gangsta” एम्ब्लम, एक “High Art” स्प्रे और एक “Finishizzle Movizzle” शामिल हैं। बंडल में Vanguard प्लेयर्स के लिए दो एक्सक्लूसिव रीवॉर्ड “Tactical Toke” मैच इन्ट्रो और “Hit This, Fam” MVP हाईलाइट भी मौजूद हैं।

आज के दौर में सेलेब्रिटीज वीडियो गेम्स को सिर्फ प्रोमोट नहीं करते, बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा हिस्सा, जो गेम के अंदर मौजूद होता है और जिसे आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पिछले साल Keanu Reeves ने Cyberpunk 2077 गेम में Johnny Silverhand का रोल प्ले किया था और फ्री फायर मैक्स में आपको ढेरों ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे, जो रियल लाइफ सेलेब्रिटी पर आधारित हैं।