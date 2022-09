Call of Duty: Warzone 2.0 का इंतजार खत्म हो गया है। COD गेम डेवलपर Activision ने गुरूवार (15 सितंबर) को आयोजित इवेंट में अपकमिंग बैटल रॉयल गेम की घोषणा की है। इसके साथ Activision ने Modern Warfare 2 और Call of Duty: Warzone Mobile की भी घोषणा की है। COD: Warzone 2.0 को 16 नवंबर से PC और Console (Xbox, Play Station, Nintendo) आदि पर रिलीज किया जाएगा। Also Read - COD: Warzone, Vanguard में आ रहा नया सीजन, खतरनाक विलेंस की होगी वापसी

अपकमिंग Call of Duty गेम के नए वर्जन में गेमर्स को पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। Call of Duty के अब तक रिलीज हुए गेम के मुकाबले इसमें नए वेपन्स और मैप के साथ-साथ गेमिंग मोड्स भी खेलने को मिलेगा। यही नहीं, इसके वेपन्स को अपग्रेड भी किए गए हैं। साथ ही, कंपनी का दावा है कि Warzone 2.0 में अब तक का सबसे बड़ा मैप मिलेगा।

