Call of Duty: Black Ops Cold War और Warzone पर 17 जून को एक नया सीजन आने वाला है। गेम के सीजन 4 में चार मल्टीप्लेयर मैप्स, पांच नए हथियार और दूसरे फीचर्स के साथ Verdansk अपडेट भी शामिल होगी। नए सीजन में एक नया Zombie मैप भी जुड़ेगा और साथ में Ground Fall नाम का एक लिमिटेड टाइम इवेंट भी मिलेगा।

जिन प्लेयर्स के पास फ्री-टू-प्ले Warzone है, उनके लिए सीजन 4 का अपडेट 11.4GB से 14.6GB तक होगा। जिनके पास Black Ops Cold War का फुल वर्जन है, उन्हें नए सीजन के लिए 15.8GB से 31GB तक की अपडेट डाउनलोड करनी होगी। हम यहां पर आपको इस नए सीजन के बारे में वो सब कुछ बता रहे हैं जो आपकी जानकारी में होना चाहिए।

Call of Duty: Black Ops Cold War और Warzone Season 4

Ground Fall Event: नया सीजन Call of Duty: Black Ops Cold War और Warzone दोनों ही गेम में ग्राउंड फॉल नाम का एक नया इवेंट जोड़ेगा। इस इवेंट में प्लेयर्स को Cold War में नए मोड, नक्शे और हथियार से जुड़े ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और Warzone में नए Point of Interest भी जुड़ेंगे। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने पर गेमर्स को Emblemds, Calling Cards और Satellite Weapons Charm जैसे रिवार्ड मिलेंगे।

New Weapons: Black Ops Cold War और Warzone दोनों ही गेम के नए सीजन में प्लेयर्स 5 नए हथियार पा सकते हैं। इनमें MG 82 LMG (बैटल पास टियर 15), C58 फुल-ऑटो असॉल्ट राइफल (बैटल पास टियर 31), Nail Gun, OTs 9 SMG और एक mace melee वेपन शामिल हैं।

Multiplayer Maps: Black Ops Cold War और Warzone के सीजन 4 में चार मल्टीप्लेयर मैप्स भी जोड़े जाएंगे। इनमें Collateral (12v12), Collateral Strike (6v6), Amsterdam (2v2 and 3v3), Hijacked (6v6) और Rush (6v6) शामिल हैं। गेम में कई नए मोड जोड़े जाएंगे, जिनमें Multi-team, One in the Chamber और Capture the Flag मोड शामिल हैं।

Operators: दोनों गेम के सीजन 4 में तीन नए ऑपरेटर शामिल होंगे – Jackal, Salah और Weaver। Jackal लॉन्च के समय उपलब्ध होगा जबकि अन्य दो बाद में उपलब्ध होंगे।