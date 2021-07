Call of Duty: Warzone और Black Ops Cold War में 17 जून से सीजन 4 शुरू हुआ है। दोनों गेम में इस अपडेट के साथ में बहुत सारे नए फीचर जुड़े हैं जिनमें चार नए multiplayer maps, पांच नए weapons, Outbreak में एक नया क्वेस्ट, Verdansk में नए Points of Interest के साथ और भी काफी कुछ शामिल है। अब इन दोनों गेम में Season 4 Reloaded अपडेट आ रही है जो इनमें और भी ज्यादा कॉन्टेंट जोड़ देगी। Activision ने ऐलान किया है कि नया कॉन्टेंट इन दोनों गेम में 15 जुलाई से एक्टिव होगा। Also Read - Free Fire Redeem Code of 12 July: अलग-अलग रीजन के लिए जारी हुए ये कोड, रिडीम कर पाएं आकर्षक रिवॉर्ड

Season 4 Reloaded अपडेट के साथ COD: Black Ops Cold War में Mauer Der Toten मोड जुड़ेगा, जो एक जोम्बी एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ में इस गेम में एक नया मैप और नए वेपन समेत काफी कुछ जुड़ेगा। रही बात COD: Warzone की तो इसमें एक नया ऑब्जेक्टिव बेस्ड Payload गेम मोड जुड़ेगा। इसके साथ ही इस गेम में एक नया इवेंट, किल-स्ट्रीक और गिफ्टिंग सिस्टम समेत दूसरी चीजें भी जुड़ेंगी।

Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone Season Four Reloaded update

COD के दोनों गेम में Season 4 Reloaded अपडेट आ रही है। Call of Duty: Black Ops Cold War में यह अपडेट 13 जुलाई को आएगी और Call of Duty: Warzone में यह 14 जुलाई को आएगी। इन दोनों अपडेट का नया कॉन्टेंट दोनों गेम में एक साथ 15 जुलाई से दिखना शुरू होगा।

यह अपडेट Call of Duty: Black Ops Cold War Dark Aether स्टोरी का नया चैप्टर Mauer Der Toten शुरू करेगी जो एक राउंड-बेस्ड जोम्बी मैप है। इन मोड में प्लेयर्स को अंधेरी गलियों में जोम्बियों से लड़ते हुए अलग-अलग लैंडमार्क्स पर पहुंचना होगा। प्लेयर्स दो की जगह तीन वेपन लेकर चल सकेंगे और साथ ही इसमें LT53 Kazimir grenade भी मौजूद होगा जो जोम्बियों को एक ब्लैक होल में घसीट ले जाता है। गेम में वंडर वेपन CRBR-S भी जुड़ेगा। Call of Duty: Black Ops II का Rush मैप Call of Duty: Black Ops Cold War में Season 4 Reloaded में वापसी करेगा।

दोनों ही Call of Duty गेम्स में दो नए वेपन मिलेंगे– OTs 9 SMG और Mace melee। इसके साथ ही Weaver नाम का एक नया NATO operator भी गेम में जुड़ेगा। Call of Duty: Warzone में Payload गेम मोड जुड़ेगा जो एक 20-20 प्लेयर्स की दो टीम होंगी और उन्हें व्हीकल की मदद से लड़ना होगा। इसके साथ ही एक नया इवेंट Blueprint Blitz भी गेम में जुड़ेगा और Red Doors में नया कॉन्टेंट भी आएगा।