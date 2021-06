Call of Duty: Warzone और Black Ops Cold War को आज, यानी 17 जून को एक नया सीजन मिलने वाला है। दोनों गेम को अपनी-अपनी अपडेट मिल चुकी हैं और अब दोनों पर Season 4 शुरू होगा। Activision ने बता दिया है कि इस नए सीजन में चार नए multiplayer maps, पांच नए weapons, Outbreak में एक नया क्वेस्ट और Verdansk में नए Points of Interest के साथ और भी काफी कुछ जुड़ेगा। Also Read - Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War को मिलेगा नया सीजन; जुड़ेंगे नए वेपन, मोड और मैप

नए सीजन में एक नया Zombie मैप भी जुड़ेगा और साथ में Ground Fall नाम का एक लिमिटेड टाइम इवेंट भी मिलेगा। जिन प्लेयर्स के पास फ्री-टू-प्ले Call of Duty: Warzone है, उनके लिए सीजन 4 का अपडेट 11.4GB से 14.6GB तक होगा। जिनके पास Call of Duty: Black Ops Cold War का फुल वर्जन है, उन्हें नए सीजन के लिए 15.8GB से 31GB तक की अपडेट डाउनलोड करनी होगी। Also Read - Free Fire बना सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला पांचवा गेम, PUBG Mobile हुआ टॉप-10 से बाहर

Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War Season 4

Ground Fall Event

नया सीजन Call of Duty: Black Ops Cold War और Warzone दोनों ही गेम में ग्राउंड फॉल नाम का एक नया इवेंट जोड़ेगा। इस इवेंट में प्लेयर्स को Cold War में नए मोड, नक्शे और हथियार से जुड़े ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इसके साथ ही Warzone में दो नए गेम मोड Resurgence Mini और Payload भी मिलेंगे। Also Read - Call of Duty Mobile Season 4 में Sickle melee weapon को अनलॉक कैसे करें? जानें पूरी डिटेल्स

Points of Interest

Warzone के Verdansk मैप में नए Point of Interest भी जुड़ेंगे। इनमें Satellite crash sites, ‘The Red Doors’, hijacked Gulag और Downtown tower शामिल होंगे। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने पर गेमर्स को Emblemds, Calling Cards और Satellite Weapons Charm जैसे रिवार्ड मिलेंगे।

New Weapons

Black Ops Cold War और Warzone दोनों ही गेम के नए सीजन में प्लेयर्स 5 नए हथियार पा सकते हैं। इनमें MG 82 LMG (बैटल पास टियर 15), C58 फुल-ऑटो असॉल्ट राइफल (बैटल पास टियर 31), Nail Gun, OTs 9 SMG और एक mace melee वेपन शामिल हैं। इसके अलावा Warzone को एक नई Dirt Bike मिलेगी।

Multiplayer Maps

Black Ops Cold War और Warzone के सीजन 4 में चार मल्टीप्लेयर मैप्स भी जोड़े जाएंगे। इनमें Collateral (12v12), Collateral Strike (6v6), Amsterdam (2v2 and 3v3), Hijacked (6v6) और Rush (6v6) शामिल हैं। गेम में कई नए मोड जोड़े जाएंगे, जिनमें Multi-team, One in the Chamber और Capture the Flag मोड शामिल हैं।

Zombie mode

नए सीजन में zombie experience भी जुड़ेगा जिसके लिए दोनों गेम में एक नया क्वेस्ट जारी होगा। Outbreak रीजन में प्लेयर्स को जॉम्बी के बारे में जानकारी मिलेगी और zombie event को Mauer der Toten नाम दिया गया है जो नए मैप में चालू होगा और Dark Aether स्टोरी को आगे बढ़ाएगा।

Operators

दोनों गेम के सीजन 4 में तीन नए ऑपरेटर शामिल होंगे – Jackal, Salah और Weaver। Jackal लॉन्च के समय उपलब्ध होगा जबकि अन्य दो बाद में उपलब्ध होंगे।