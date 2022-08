COD: Warzone, Vanguard में आ रहा नया सीजन, खतरनाक विलेंस की होगी वापसी

Call of Duty: Warzone और Call of Duty: Vanguard को अपना पांचवां और आखिरी सीजन Last Stand मिल रहा है। गेम डेवलपर का कहना है कि इस सीजन में गेम के सबसे खतरनाक विलेंस की वापसी होगी। Also Read - Call of Duty: Modern Warfare II का इंतजार खत्म, सितंबर में PlayStation 4 और PS5 से होगी शुरुआत

Warzone में Caldera's Peak में बदलाव किए गए हैं, जो गेम को पहले से ज्यादा रोमांचक बनाएगा। मल्टी-प्लेयर मोड में दो नए मैप Beheaded और Fortress जोड़े जा रहे हैं। गेम में राउंड-बेस्ड Zombies एक्सपीरियंस मिलेगा और यहां पर The Archon नाम का नया क्वेस्ट भी मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स को बॉस फाइट भी मिलेगी। आइए COD: Warzone और COD: Vanguard के आखिरी सीजन Last Stand के बारे में डिटेल में जानते हैं।

COD: Warzone, Vanguard: Last Stand की रिलीज डेट

गेम डेवलपर ने COD: Warzone और COD: Vanguard के आखिरी सीजन Last Stand की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। गेम का पांचवां सीजन 24 अगस्त को रिलीज होगा। Also Read - Call of Duty Modern Warfare 2: जानें लॉन्च डेट और भूतों वाले धांसू फीचर्स की लिस्ट

COD: Vanguard में यह सीजन 23 अगस्त को 9AM PT पर एक अपडेट के जरिए आएगा। भारतीय समय अनुसार यह 23 अगस्त को रात 9:30 बजे आएगा। COD: Warzone में नया सीजन 24 अगस्त को 9AM PT पर आएगा। भारतीय समय अनुसार यह 24 अगस्त को रात 9:30 बजे आएगा।

Call of Duty: Vanguard, Warzone में क्या होगा नया

Heroes vs Villains: कॉल ऑफ ड्यूटी के दोनों गेम में नए सीजन के साथ एक नया कम्यूनिटी इवेंट जोड़ा जाएगा। यहां पर आप हीरो या विलेन में से एक साइड चुन सकते हैं और अपनी टीम को मिले हुए मिशन पूरा करना होगा। हीरो Caldera को बचाना चाहेंगे और विलेन का मिशन इसे तबाह करना होगा।

Caldera Update: Caldera रीजन में काफी सारे बदलाव किये जाएंगे। यहां पर वॉल्कैनिक ऐक्टिविटी मिलेगी। प्लेयर्स को बहते हुए लावा और उड़ते हुए गर्म पत्थरों से बचते हुए फाइट करनी होगी। इसके अलावा Caldera में और भी कई बदलाव, नए स्पॉट और नए फीचर्स मिलेंगे।

New Items: COD के नए सीजन अपडेट के साथ गेम में Supply Box UAV जोड़े जाएंगे। प्लेयर्स इन्हें ट्रैक कर सकते हैं आया फिर Buy Station पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही Doomsday Station पर Rage Serum नाम का एक नया आइटम मिलेगा। यह प्लेयर्स की क्लोज क्वाटर फाइट को बेहतर करेगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं।

Operation: Last Call: गेम में Search and Destroy से प्रेरित एक नया मोड Operation: Last Call जोड़ा जाएगा। इस नए मोड में प्लेयर्स को टाइम लिमिट के अंदर बॉम्ब डिफ्यूज करके इसे बचाना होगा या फिर तय जगह पर बॉम्ब लगाकर इसे तबाह करना होगा।

New Maps: गेम के नए सीजन के साथ दो नए मैप Beheaded और Fortress जोड़े जाएंगे। Beheaded एक पोस्ट-अपॉकलिप्टिक न्यू यॉर्क में Lady Liberty के सिर में लड़ाई करनी होगी। Fortress में प्लेयर्स को रेगिस्तान में मौजूद एक पुरानी शिप के मलबे में लड़ाई करनी होगी।