Call of Duty: Warzone खेलने वाले गेमर्स को इस गेम के डेवलपर्स Activision ने आज एक खास तोहफा दिया है। एक्टिविशन अपने इस नए गेम Call of Duty: Warzone में फेमस जेंट मॉन्सटर Godzilla और Kong को एड करने जा रहा है, जो निश्चित रूप से गेमर्स की रुचि को बढ़ा सकता है। इन्हें इस गेम के एक नए लिमिटेड टाइम मोड में एड किया जाएगा।

इस नए मोड का नाम Operation Monarch है। इस मोड के दौरान Godzilla और Kong दोनों द्वीप पर घूमते रहेंगे और प्लेयर्स को उनसे बचकर रहना होगा। एक्टिविज़न के जेम्स मैटोन द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि ये दोनों मॉन्सटर ज्यादा आक्रमक नहीं होते हैं लेकिन मैच के दौरान कभी-कभी वो गुस्से या लापरवाही में हमला कर सकते हैं।

Godzilla और Kong के साथ कैसे खेलें मैच

जेम्स मैटोन ने बताया कि Titan Frenzy अलर्ट रिसीव करने के बाद एक ऑपरेटर के पास दो ऑप्शन्स होते हैं। प्लेयर्स या तो चालाकी से इन खतरनाक जीवों से दूर रहने की कोशिश करते हैं और या वो किसी तरीके से सामने पड़ गए तो उन्हें सीधा हथियारों की मदद से डैमेज करने की कोशिश करते हैं।

अगर आप यदि आप Titan Frenzy के दौरान Godzilla और Kong जैसे राक्षस को पर्याप्त नुकसान पहुंचाते हैं या एक मैच के दौरान पर्याप्त “मोनार्क इंटेल” कमा पाते हैं, तो आपको एक किलस्ट्रेक क्षमता मिलेगी जो आपको गॉडजिला या कोंग से शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देगी।

25 मई तक रहेगा उपलब्ध

Call of Duty: Warzone में यह नया Operation Monarch mode आज यानी 11 मई से 25 मई तक उपलब्ध रहेगा। इवेंट के साथ-साथ, एक्टिविजन कुछ गॉडजिला और कोंग-थीम वाले इन-गेम आइटम भी जारी कर रहा है, जिसमें स्किन्स भी शामिल होगी।