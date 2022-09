Call of Duty: Warzone Mobile हुआ अनाउंस, एंड्रॉइड के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव

Activision ने COD Next इवेंट पर तीन नए Call of Duty गेम्स अनाउंस किए हैं, जिनमें Call of Duty: Warzone Mobile शामिल है। यह एक फ्री-टू-प्ले मोबाइल गेम होगा, जिसे 2023 के आसपास रिलीज किया जाएगा। इसके प्री-रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गए हैं। Also Read - Call of Duty Warzone 2.0 का इंतजार खत्म, मिलेगा सबसे बड़ा मैप और नया गेम मोड

यह गेम कंपनी के नए टाइटल COD Warzone 2.0 का मोबाइल वर्जन है, लेकिन यह एक स्टैन्डअलोन टाइटल की तरह खेला जा सकता है। Also Read - COD: Warzone, Vanguard में आ रहा नया सीजन, खतरनाक विलेंस की होगी वापसी

Call of Duty: Warzone 2.0 को 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। प्लेयर्स की प्रोग्रेस इस गेम में और COD Warzone Mobile में सिंक रहेगी। इसकी मदद से आप पीसी या कंसोल पर गेम खेलने के बाद मोबाइल पर भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मोबाइल और दूसरे वर्जन के बीच क्रॉस प्ले के बारे गेम डेवलपर ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। Also Read - Call of Duty: Modern Warfare II का इंतजार खत्म, सितंबर में PlayStation 4 और PS5 से होगी शुरुआत

Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile कंपनी के लिए दूसरा COD टाइटल होगा, जो मोबाइल पर आएगा। इससे पहले कंपनी ने Call of Duty: Mobile नाम का एक खास टाइटल लॉन्च किया था, जिसने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब नए टाइटल Call of Duty: Warzone Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो गए हैं।

प्री-रजिस्टर करने के लिए प्लेयर्स को पहले Google Play Store खोलना होगा और यहां पर Call of Duty: Warzone Mobile लिखकर सर्च करना होगा। यहां आपको Activision Publishing Inc की तरफ से टाइटल नजर आ जाएगा। गेम की लिस्टिंग में आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, जिसे दबाकर आप गेम के लिए प्री-रजिस्टर कर पाएंगे।

प्री-रजिस्टर करने वाले प्लेयर्स को गेम का अर्ली एक्सेस भी मिल सकता है। यानी कि कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को रिलीज से पहले ही गेम दिया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन की संख्या 1.5 करोड़ पहुंचती है तो प्री-रजिस्टर करने वाले सभी प्लेयर्स को M4 – Archfiend और X12 – Prince of Hell वेपन ब्लूप्रिन्ट, Dark Familiar Emblem, Foe’s Flame Vinyl और एक मिस्ट्री रिवॉर्ड फ्री में दिया जाएगा।

Call of Duty: Warzone Mobile भी एक बैटल रोयाल टाइटल होगा, जहां प्लेयर्स को पॉपुलर COD टाइटल Warzone का कॉम्बैट, गन-प्ले, मूवमेंट और वीइकल मिलेंगे। गेम में आइकॉनिक मैप Verdansk भी मिलेगा, जहां एक साथ 120 प्लेयर्स मैप पर उतर सकते हैं।