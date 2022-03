कुछ वक्त पहले लीक्स आई थीं कि गेमिंग कंपनी Activision अपने पॉप्युलर वीडियो गेम Call of Duty Warzone के मोबाइल वर्जन पर काम कर रही है। अब Activision ने इसकी पुष्टि कर दी है और साथ ही गेम के डेवलपमेंट पर काम करने के लिए जॉब भी अनाउन्स की हैं। Also Read - Call of Duty गेम बनाने वाली कंपनी Activision Blizzard को खरीदेगा Microsoft, जानें इस डील की खास बातें

Activision ने कुछ साल पहले PUBG Mobile के मुकाबले में ऐंड्रॉइड और iOS डिवाइसेज के लिए Call of Duty: Mobile या COD Mobile गेम पेश किया था। बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स में यह गेम पबजी मोबाइल और फिर बैटल रोयाल मोबाइल इंडिया से कम्पीट करता है। अब PUBG New State से टक्कर लेने के लिए Activision एक नया मोबाइल गेम Call of Duty: Warzone Mobile लेकर आ रहा है।

Activision ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि यह Call of Duty: Warzone का मोबाइल वर्जन बना रहा है। इसके साथ ही इसने गेम के डेवलपमेंट और पब्लिशिंग टीम में काम करने के लिए जॉब्स भी अनाउन्स की हैं।

कंपनी ने ट्वीट में एक लिंक भी पोस्ट की है, जिसपर क्लिक करके आप इन जॉब ओपनिंग के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams!

More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO

— Activision (@Activision) March 10, 2022