Call of Duty Warzone एक हार्ड कोर गेम है जिसे आप Xbox, PlayStation और PC पर खेल सकते हैं। इस गेम में बहुत सारे स्पेशल फीचर और टूल हैं जो आपके प्लेयर को बढ़िया बूस्ट देते हैं। इन्हीं में से एक Specialist Bonus है जिसे पाने के लिए बहुत सारे प्लेयर कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर आपको बताएंगे कि Warzone में Specialist perk क्या करता है और यह भी कि आप इस Specialist Bonus को कैसे पा सकते हैं।

क्या खास है Call of Duty Warzone के Specialist में

Call of Duty Warzone का Specialist Bonus आपको गेम के सभी स्टैंडर्ड पर्क्स देता है जो आपके प्लेयर को बाकी खिलाड़ियों से काफी ऊपर कर देते हैं। स्टैंडर्ड पर्क्स के अलावा Specialist Bonus आपकी स्प्रिंट स्पीड को 10 पॉइंट बढ़ा देता है और साथ में वेपन बफ भी देता है।

इस बात का ध्यान रहे कि यह बोनस Modern Warfare के वेपन्स पर अच्छे से काम करता है। अगर आप Cold War के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो Specialist के बहुत से पर्क काम नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इस बोनस में आपको क्या-क्या मिलता है:

Sleight of Hand

Heavy Hitter

Presence of Mind

Frangible: Wounding

FMJ

Mo’ Money

कहां और कैसे मिलेगा Specialist Bonus

Call of Duty Warzone में बहुत सारे साइड मिशन हैं। इन्हीं में से एक में Specialist Bonus छिपा हुआ है। यह आपको Nakatomi Plaza के Unfinished Business साइड मिशन में मिलेगा। यह एक scavenger contract मिशन है जहां प्लेयर्स को सप्लाई बॉक्स लूटने होते हैं। इसे पूरा करने के लिए आपको ये चीजें करनी होंगी: