Free Fire इन दिनों लोकप्रिय रॉयल बेटल गेम में से एक है। गेम अपने कॉम्पेक्ट साइज के साथ ज्यादातर प्लेयर्स को बेहतरीन गेमिंग एक्पीरियंस देने की कोशिश करता है। इस गेम को कम RAM वाले डिवाइसेस पर भी आसानी से खेला जा सकता है। फ्री फायर को खेलने के लिए फोन में अधिक खास स्पेसिफिकेशन्स होने की जरूरत भी नहीं होती है। इस गेम को आसानी से उन 2GB RAM वाले डिवाइसेस पर भी खेला जा सकता है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करते हैं। Also Read - How to play Free Fire on PC: बिना पैसा खर्च किए, कम्प्यूटर पर ऐसे चलेगा फ्री फायर

हालांकि, 716MB डाउनलोड साइज के बावजूद फ्री फायर में अभी भी फ्रेम ड्रॉप और लैग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गेम के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पैकेज के कारण यह कुछ स्पेसिफिक डिवाइस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा लगातार अपडेट के कारण भी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि, प्लेयर्स इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमने यहां प्लेयर्स को कुछ ऐसे स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके वे Free Fire में लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा उठा सकते हैं। Also Read - Most downloaded mobile games: Free Fire से लेकर Among Us तक, 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये 5 मोबाइल गेम्स

Free Fire की डिस्प्ले सेटिंग में करने होंगे ये बदलाव

डिस्प्ले सेटिंग में बदलाव करके प्लेयर्स फ्रेम ड्रॉप और लैग जैसी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 25th July: आज के रिडीम कोड में मिलेंगे कई Rewards

इसके लिए उन्हें फ्री फायर गेम में राइट साइड में सबसे ऊपर दिए गए Setting के ऑप्शन पर जाना होगा।

यहां Display के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। अब प्लेयर्स बेहतर डिस्प्ले के लिए Graphics और High FPS सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं।

उन्हें Graphics के तहत Smooth और High FPS के तहत Normal सिलेक्ट करना होगा।

इन दोनों सेटिंग्स को लागू करने के बाद लैंगिग समस्या काफी हद तक कम हो जाएंगी।

स्मूथ गेमप्ले के लिए करें ये बदलाव

स्मूथ गेमप्ले के लिए प्लेयर्स को सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना होगा। बता दें कि सेंसिटिविटी का लैग्स और फ्रैम ड्रॉप से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, यह गेमप्ले को स्मूथ करने में मददगार होती है। प्लेयर्स नीचे बताए गए तरीके से सेंसिटिविटी सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।

General के तहत 100, Red Dot के तहत 95-100, 2X Scope के तहत 84-89, 4X Scope के तहत 70-75, Sniper Scope में 57-62 और Free Look में 75-80 सिलेक्ट करें। बढ़ी हुई सेंसिटिविटी कैरेक्टर्स के मूवमेंट और लक्ष्यों पर कंट्रोल बनाने में मदद करेगी।

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

सेटिंग में ऊपर बताए गए बदलावों को करने के अलावा प्लेयर्स को अन्य कई बातों का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर प्लेयर्स को लैग और फ्रेम ड्रॉप की समस्या लगातार आ रही है तो उन्हें नीचे बताई गई चीजों की जांच करनी चाहिए।

प्लेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास एक स्टेबल कनेक्शन हो क्योंकि कभी-कभी हाई पिंग के कारण अधिक लैंगिंग की समस्या आ सकती है।

Free Fire का उपयोग करने से पहले प्लेयर को डिवाइस के टास्क मैनेजर के जरिये RAM को फ्री करना चाहिए। अगर बैंकग्राउंड में ऐप चलती रहेंगी तो गेम खेलते समय अधिक समस्या आएगी।

प्लेयर किसी भी डिवाइस एप्लिकेशन जैसे बैटरी सेवर या किसी अन्य समान ऐप को बंद कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इंटरनल मैमोरी को फ्री भी कर सकते हैं। इससे प्लेयर्स को बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।