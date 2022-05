COD Mobile ने ग्लोबली 650 मिलियन यानी 65 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा छू लिया है। PUBG Mobile, Free Fire सरीखे बैटल रोयाल गेम को इससे कड़ी चुनौती मिलने वाली है। Activision Blizzard ने इस गेम को 2019 में लॉन्च किया था। कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में COD Mobile के डाउनलोड का आंकड़ा शेयर किया है। यह बैटल रोयाल गेम अमेरिका और चीन में काफी लोकप्रिय है, जिसकी वजह से इसके डाउनलोड्स काफी बढ़ रहे हैं। Also Read - Call of Duty में Snoop Dogg ने ली एंट्री, कैरेक्टर बंडल में मिलेगी तीन स्पेशल गन

इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इसमें बेहतरीन ग्राफिक्स मिलते हैं, जो आपको PUBG Mobile और Free Fire के बेसिक वर्जन में नहीं मिलते हैं। Also Read - PUBG Mobile से Genshin Impact तक, ये है आपके पसंदीदा गेम्स की कमाई का राज

प्लेयर्स ने 1 बिलियन डॉलर किए खर्च

Activision ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा- “हमने मोबाइल पर भी अपने कंसोल और PC फ्रैंचाइजी की क्षमता का प्रदर्शन जारी रखा। COD Mobile ने चीन में लॉन्च होने के बाद एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें वार्षिक कंज्यूमर स्पेंडिंग $1 बिलियन (7,734 करोड़ रुपये) से अधिक रहा।” Also Read - COD Mobile सीजन 4 में नए मैप्स के साथ मिलेंगे ढेरों नए फीचर्स, जानें रिलीज डेट

COD Mobile एक फ्री-टू-प्ले (free-to-play) ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम है, जिसमें प्लेयर्स टीम क्रिएट करके या फिर इंडिविजुअली खेल सकते हैं। यह गेम Google Play Store और iOS स्टोर पर उपलब्ध है।

जल्द आएगा Call of Duty: Warzone का मोबाइल वर्जन

Activision ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा- “कंसोल और PC पर फ्री-टू-प्ले वॉरजोन एक्सपीरियंस की सफलता को देखते हुए यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन हम आगे और भी अधिक अवसर देखते हैं – हम एक बड़ी और प्रतिभाशाली आंतरिक विकास टीम का निर्माण कर रहे हैं जो Warzone के मोबाइल वर्जन पर काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे Call of Duty फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी।”

जल्द ही प्लेयर्स PC और कंसोल पर लोकप्रिय हो चुके फ्री-टू-प्ले गेम Call of Duty Warzone के मोबाइल वर्जन को भी खेल सकेंगे। PUBG और Free Fire फ्रेंचाइजी ने अपने गेम के नए वर्जन- PUBG New State (New State Mobile) और Free Fire MAX को लॉन्च किए हैं। ये बैटल रोयाल गेम्स भी पैरेंट गेम की तरह ही लोकप्रिय हो रहे हैं।