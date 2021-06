COD Mobile का नया वर्जन जल्द होगा लॉन्च, Activision कर रहा तैयारी

Call Of Duty का नया वर्जन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। लगभग दो साल पहले Activision ने मोबाइल गेमिंग मार्केट में Call of Duty का मोबाइल वर्जन COD Mobile लॉन्च किया था। जल्द ही कंपनी Call of Duty के नाम के तहत नया गेम लॉन्च करने वाली है, जिसे Activision Mobile विकसित करेगा। नए गेम की जानकारी कुछ जॉब लिस्टिंग के बाद आई है। कंपनी की साइट पर नई जॉब को देखा गया है। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 6th June: इन रिडीम कोड्स के साथ मिलेंगे, वेपन्स, स्कीन और भी बहुत कुछ

नए COD Mobile को विकसित कर रहा Activision Mobile

Activision Mobile की जॉब लिस्टिंग और स्टूडियो डिस्क्रिप्शन से साफ है कि COD Mobile का सक्सेसर जल्द ही आ सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो Activision जल्द ही एक AAA टाइटल वाला गेम लॉन्च करेगा। इस वेबसाइट पर प्रोड्यूशर की वैकेंसी है, जो गेम के शुरुआती स्टेज में होने की ओर इशारा करती है। उम्मीद है कि जल्द ही हमें इस गेम के बारे में कुछ और जानने को मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक, 'Activision Mobile एक नई टीम है, जो Activision पब्लिशिंग का हिस्सा है। इसका फोकस Call Of Duty के साथ-साथ नए इन-हाउस स्टूडियो की पब्लिशिंग और लाइव ऑपरेशन है। यह AAA मोबाइल टाइटल के गेम को विकसित करने में भी मदद करेगा। कंपनी का मुख्य फोकस अपने स्पेस में बेस्ट गेम क्रिएट करना है। कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी के तहत AAA मोबाइल गेम Activision studio के साथ कोलैबोरेशन में तैयार किया जा रहा है।

COD Mobile और Apex Legends Mobile (beta) की सफलता के बाद नए गेम को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। Activision अगले COD Mobile टाइटल की तलाश में है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि नए गेम के आने के बाद पुराने गेम का क्या होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी चीनी बाजार में Call of Duty: Online को बंद करने की प्लानिंग में है और अपने यूजर बेस को COD Mobile पर ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रही है।