COD Mobile सीजन 4 में Floater Medal कैसे जीतें, यहां जानें सबसे आसान तरीका

Call of Duty में Worm, Blindman, Marathon जैसे कई इन-गेम मेडल है, जिसे गेमर्स जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। इन मेडल्स का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब प्लेयर्स किसी सिजनल या फीचर्ड चैलेंज का हिस्सा होते हैं। प्लेयर्स इन मेडल्स को जीतने और चैंलेंज्स को जीतकर अवॉर्ड पाने के लिए कई टेकनीक का इस्तेमाल करते हैं। Also Read - Call of Duty: Warzone और Black Ops Cold War का Season 4 आज से शुरू, जानें क्या खास

Call of Duty Season 4 में आसानी से मिलने वाले मेडल में से एक Floater medal भी है, जो सीजनल चैलेंज यानी ‘Survival of the Fittest’ का हिस्सा है। यह प्लेयर्स को BR Mode में फ्लोटर मेडल जीतने और ऐसे ही दूसरे मिशन्स में रिवॉर्ड जीतने का भी मौका देगा। Also Read - Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War को मिलेगा नया सीजन; जुड़ेंगे नए वेपन, मोड और मैप

Floater Medal में क्या है?

प्लेयर्स 500 मीटर से ज्याद बीआर मोड (युद्ध मोड को छोड़कर) में स्विमिंग करने के बाद फ्लोटर पदक जीत सकते हैं। यह एक आसान काम है लेकिन जरा सी भी मिश कैलक्लूलेशन प्लेयर्स को गेम हरा सकती है। हालांकि अगर प्लेयर्स को जल्दी फ्लोटर मेडल जीतना है तो वो नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India के जैसे 5 टॉप गेम जो आप एंड्रॉइड फोन पर खेल सकते हैं

Spawning के बाद प्लेन मैप पर दूर में मौजूद एक वॉटरबॉडी यानी जलाशय की तरफ जंप करना है। अपने आस-पास की जगहों पर नजर रखें और अगर दुश्मन कोई हरकत करें तो तुरंत पानी के अंदर चलें जाएं। मैप पर 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर एक पोजिशन मार्क करें। मेडल पाने के लिए मार्क किए हुए पोजिशन यानी जगह की तरफ डाइव करें।

COD Mobile में तैरते समय एक ऑपरेटर औसतन 500 मीटर की दूरी 90 से 100 सेकेंड में तय कर लेता है। ऐसे में कोई भी जल्दी से बीआर मोड में फ्लोटर पदक जीत सकता है।

List of Tasks

Second task: BR मैचों में एक बार फ्लोटर मेडल जीतें

Reward: Clown – Carrion और 2000 Battle Pass XP

अन्य टास्क और रिवॉर्ड्स

First task: बैटल रॉयल में 25 मिनट तक जीवित रहें।

Third task: बैटल रॉयल में तीन बार टॉप 15 में एंट्री करें।

Fourth task: बीआर मैचों में डील 1000 डैमेज।

Fifth task: बैटल रॉयल में तीन बार टॉप 10 में एंट्री करें।

Sixth task: बैटल रॉयल में एक बार टॉप-3 में प्रवेश करें

Rewards