COD Mobile सीजन 4 में मिलेंगे नए मैप्स और फीचर्स, जानें कब होगा रिलीज

Call of Duty: Mobile एक पॉपुलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम है। इस गेम का नया जल्द ही रिलीज होने वाला है। एक्टिविजन ने COD Mobile के सीजन 4 के टीजर शेयर करने शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने नए सीजन के लिए नए मैप और दूसरे फीचर्स कि झलक दिखाई है। नए सीजन के साथ गेम में नया बैटल पास भी आएगा, जिसमें नए ब्लूप्रिंट और ऑपरेटर भी शामिल होंगे। आइए Call of Duty: Mobile के सीजन 4 के बारे में अब तक मिली जानकारी पर नजर डाल लेते हैं।

COD Mobile सीजन 4 कब होगा रिलीज?

चूंकि एक्टिविजन COD Mobile के सीजन 4 के टीजर शेयर कर रहा है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि यह इस महीने के अंत तक रिलीज हो सकता है। डॉट ई-स्पोर्ट्स की खबर के मुताबिक, गेम का मौजूदा सीजन 28 अप्रैल को खत्म होगा। इसके साथ ही नया सीजन 4 अगले दिन, यानी 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

Call of Duty: Mobile सीजन 4 में क्या होगा नया

Call of Duty: Mobile के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने गेम के सीजन 4 में आने वाले नए फीचर्स और बदलाव की झलक देनी शुरू कर दी है। नए सीजन के पहले टीजर में एक नए मल्टीप्लेयर मैप को टीज किया गया है।

टीजर के मुताबिक, CoD: Modern Warfare का Khandar Hideout मैप गेम के मोबाइल वर्जन में जोड़ा जाएगा। यह एक थ्री-लेन लेआउट डिजाइन वाला मैप है, जिसमें प्लेयर्स एक रेगिस्तानी शहर में मैच के लिए उतरते हैं।

सीजन 4 के दूसरे टीजर के मुताबिक, CoD: Black Ops Cold War का Satellite मैप भी मोबाइल वर्जन में जोड़ा जाएगा। यह एक बड़ा मैप है। इसमें बाइक, टैंक और वेपन लगी हुई SUV को मिलाकर तीन तरह के वीइकल मौजूद होंगे।

COD Mobile सीजन 4 के आखिरी टीजर के मुताबिक, गेम में एक नया वेपन भी जोड़ा जाएगा। गेम के पब्लिक टेस्ट बिल्ड में मौजूद Koshka स्नाइपर राइफल इस महीने स्टेबल वर्जन में आ सकती है।

अभी गेम के नए सीजन की रिलीज में काफी वक्त है। ऐसा मुमकिन है कि Call of Duty: Mobile अपने ट्विटर अकाउंट के सीजन 4 के दूसरे फीचर्स और बदलाव के बारे में भी टीजर शेयर कर सकता है।