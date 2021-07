पॉपुलर बैटल रोयाल गेम Call of Duty: Mobile इस वक्त अपने पांचवे सीजन में है। COD Mobile Season 5: In Deep Waters में प्लेयर्स को बहुत सारे नए फीचर्स मिले, जिन्हें काफी पसंद किया गया। अब इस गेम का अगला सीजन आने वाला है जो दूसरे नए फंक्शन, मैप, गेमिंग मोड और फीचर्स से लैस होगा। गेम डेवेलपर Activision ने COD Mobile Season 6 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। आइए देख लेते हैं कि यह कब रिलीज होगा और इसमें प्लेयर्स को क्या-क्या नया देखने को मिलेगा। Also Read - Call of Duty: Mobile Season 6 में मिलेगा Zombie मोड, नए वेपन, नया मैप और ढेरों नए फीचर्स

Call of Duty: Mobile के हर सीजन का एक नाम होता है जो सीजन की थीम से जुड़ा होता है। COD Mobile ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट कर के बताया कि गेम का सीजन 6 The Heat नाम से जाना जाएगा। इसने ट्वीट में यह भी बताया कि यह नया सीजन नए मैप, नए ऑपरेटर, नए वेपन और दूसरी नई चीजों के साथ आएगा। ट्वीट के अंत में रिलीज डेट भी बताई। इसके मुताबिक COD Mobile Season 6: The Heat 30 जुलाई को रिलीज होगा।

Announcing Season 6: The Heat

Prepare to relocate with new maps, operators, weapons, and more!

