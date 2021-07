गेम डेवेलपर Activision ने अपने पॉपुलर बैटल रोयाल गेम Call of Duty: Mobile के सीजन 6 की अपडेट लाइव कर दी है। COD Mobile Season 6: The Heat में प्लेयर्स को बहुत सारे नए फीचर्स, नए फंक्शन, नए मैप और नए गेमिंग मोड मिल रहे हैं। आइए डिटेल में देख लेते हैं कि प्लेयर्स को क्या-क्या नया देखने को मिलेगा। Also Read - COD Mobile Season 6 की रिलीज डेट आई सामने, जानिए नए सीजन में क्या होगा खास

COD Mobile Season 6: The Heat

Call of Duty: Mobile सीजन 6 की लॉन्च डेट 30 जुलाई थी मगर गेम कम्पनी ने इसे आज ही लाइव कर दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का साइज काफी बड़ा है इसलिए बेहतर रहेगा कि आप इसे किसी Wi-Fi नेटवर्क से जोड़ कर अपडेट करें। Also Read - Call of Duty: Mobile Season 6 में मिलेगा Zombie मोड, नए वेपन, नया मैप और ढेरों नए फीचर्स

Call of Duty: Mobile में क्या होगा नया

नए सीजन के साथ में Call of Duty Mobile में नया बैटल पास आया है, जिसमें हर बार की तरह Premium Pass Tier वाले प्लेयर्स के लिए तो ढेरों इनाम हैं ही, साथ ही फ्री प्लेयर्स भी बहुत सारे रिवार्ड जीत सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि नई अपडेट में क्या-क्या नया है: Also Read - मोबाइल गेम पसंद हैं तो जरुर ट्राई करिए ये 5 पॉपुलर बैटल रोयाल टाइटल

नए मैप: COD Mobile के नए सीजन में दो नए मल्टी-प्लेयर मैप जुड़ गए हैं– Slums और Stack। स्लम्स को COD Black Ops II में देखा जा चुका है और स्टैक को COD Modern Warfare में। ये दोनों मैप COD Mobile Season 6: The Heat का हिस्सा बनेंगे।

नए वेपन: नए सीजन में दो नए वेपन जुड़े हैं– Rytec AMR और MX9। Rytec एक सेमी-ऑटोमेटिक राइफल है और MX9 एक SMG क्लास वेपन है।

टैक्टिकल इक्विपमेंट: COD Mobile के नए सीजन में प्लेयर्स को Swarm स्किल मिल सकती है जो बहुत सारे Hunter Killer drones को बुला सकती है। इसके अलावा प्लेयर्स को नई ऑपरेटर स्किल Dynamic Armor, एक Shield Grenade और एक नया Martyrdom red perk मिल रहा है जो मौत के बाद एक ग्रेनेड ड्रॉप करता है।

जॉम्बी मोड की वापसी: COD Mobile में जॉम्बी वापसी कर रहे हैं। ये Undead Siege मोड में Isolated BR मैप में मिलेंगे। प्लेयर्स को दिन में अच्छी लूट जमा कर के रात में इन जॉम्बी से बचना होगा।