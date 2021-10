क्रिकेट प्रेमियों के लिए आया नया हाई-फाई गेम: प्री-ऑर्डर शुरू, 25 नवम्बर को होगा लॉन्च

PC या कंसोल पर क्रिकेट गेम्स खेलने वालों के अच्छी खबर आई है। मेलबर्न स्थित बिग एंट स्टूडियो द्वारा विकसित Cricket 22: The Official Game of The Ashes 25 नवम्बर को लॉन्च हो रहा है। यह इस श्रंखला का तीसरा और नेक्स्ट-जेन कंसोल पर लॉन्च होने वाला पहला क्रिकेट गेम है।

Cricket 22 को PC, PS4, PS5, Xbox One और Xbox Series S/X पर खेला जा सकेगा। Nintendo Switch के लिए यह गेम जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। गेम के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। आइए इसकी कीमत और फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

Cricket 22: The Official Game of The Ashes

जैसा कि Cricket 22: The Official Game of The Ashes के नाम से पता चल रहा है, यह गेम एशेज सीरीज पर आधारित होगा। मगर आपको इसमें Big Bash T20, The Hundred और कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) भी मिलेगा।

Cricket 22 में लाइसेंस्ड टीम्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज शामिल होंगे। बिग बैश, द हंड्रेड और CPL की भागीदारी के साथ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां हमें सिडनी सिक्सर्स और नाइट राइडर्स जैसी टीम्स भी देखने को मिलेंगी। गेम के अनाउंसमेंट के साथ ही बिग एंट स्टूडियो ने इस बात पर कोई टिप्पड़ी नहीं की है कि इस खेल में भारत और अन्य बड़े क्रिकेट देश शामिल होंगे या नहीं।

पिछले संस्करणों के मुकाबले Cricket 22 गेम में कई सुधार लाएगा। इनमें नई गेंदबाजी और फील्डिंग कंट्रोल शामिल होंगे। गेमर्स को यहां एक स्टोरी-ड्रिवेन करियर मोड भी मिलेगा। इसके साथ ही गेम में एक नई कमेंट्री टीम भी शामिल होगी। गेम स्टूडियो ने कहा है कि नेक्स्ट-जेन कंसोल प्लेयर्स को विजुअल अपग्रेड के साथ में फास्ट लोडिंग टाइम और रियल-टाइम रीट्रेसिंग भी देखने को मिलेगी। जिन्होंने पहले कभी क्रिकेट गेम्स नहीं खेले हैं, कंपनी ने कंट्रोल्स के मामले में उन प्लेयर्स का भी ख्याल रखा है।

कीमत, अपग्रेड और उपलब्धता

Cricket 22 की भारत में कीमत 3,999 रुपये है। यह वर्तमान में स्टीम, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, प्लेस्टेशन स्टोर, गेम लूट, गेम्स द शॉप और प्रीपेड गेम कार्ड के माध्यम से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

गेम को प्रीऑर्डर करने वाले गेमर्स को अक्टूबर के मध्य से Cricket 22: The Nets Challenge का एक्सेस भी मिलेगा। नेक्स्ट-जेन कंसोल प्लेयर्स भी खुश हो सकते हैं क्योंकि कंपनी ने कहा है कि गेम का नेक्स्ट-जेन अपग्रेड मुफ्त होगा।