Diablo Immortal की कमाई ने पकड़ी 'सुपर स्पीड', 8 हफ्तों में कमा डाले $100 मिलियन

Diablo Immortal के मोबाइल वर्जन ने कमाई के मामले में एक नया माइलस्टोन पार कर लिया है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, Blizzard के इस गेम ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर प्लेयर स्पेन्डिंग में 100 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं। यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 794 करोड़ रुपये बनते हैं। Also Read - Subway Surfers फिर बना टॉप मोबाइल गेम, लेकिन Diablo Immortal दे रहा चुनौती

यह मोबाइल गेम सबसे तेजी से 100 मिलियन डॉलर कमाने वाले गेम्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस गेम की सबसे ज्यादा कमाई यूनाइटेड स्टेटट्स से आई है। कमाई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा साउथ कोरिया और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा जापान से आया है। Diablo Immortal की कमाई का 59 प्रतिशत हिस्सा एप्पल ऐप स्टोर से आया है और बाकी 41 प्रतिशत हिस्सा गूगल प्ले स्टोर से आया है। Also Read - PUBG Mobile को Genshin Impact ने छोड़ा पीछे, Honor of Kings फिर बना कमाई का बादशाह

Diablo Immortal ने 100 मिलियन डॉलर कमाई तक पहुंचने में बस 8 हफ्ते का समय लिया है। इस आंकड़े तक सबसे तेजी से पहुंचने वाला मोबाइल गेम Pokemon GO है। Niantic के इस गेम ने 100 मिलियन डॉलर कमाने में बस दो हफ्ते का समय लिया था। Also Read - Diablo Immortal: फैंस हैं नाराज फिर भी हर दिन 12 करोड़ रुपये कमा रहा यह मोबाइल गेम

सेंसर टावर की इस लिस्ट में Pokemon GO और Diablo Immortal के बाद Fire Emblem Heroes, Fortnite और Final Fantasy XV: A New Empire गेम्स शामिल हैं।

Diablo Immortal अपनी ग्लोबल रिलीज के बाद से ही दुनिया का तीसरा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मोबाइल गेम बन गया था। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल RPG टाइटल्स में यह चौथा हाईएस्ट ग्रॉसिंग और MMORPG टाइटल्स में दूसरा हाईएस्ट ग्रॉसिंग गेम था।

