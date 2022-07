Diablo फ्रैन्चाइज के फैंस गेम के मोबाइल वर्जन का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। मगर Diablo Immortal के लॉन्च होने के बाद गेम के मोनेटाइजेशन फीचर्स को लेकर फैंस और क्रिटिक्स ने नाराजगी जाहिर की थी। मगर इसके बावजूद इस मोबाइल गेम की हर दिन की औसत कमाई 1 मिलियन डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 8 करोड़ रुपये है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Diablo Immortal ने लॉन्च के दो हफ्ते में कमा डाले 187 करोड़ रुपये, खूब हो रहा डाउनलोड

Diablo Immortal 2 जून को लॉन्च हुआ था। इस गेम ने रिलीज के दो हफ्तों में ही 24 मिलियन डॉलर या 187 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इसके बाद से इसकी कमाई में बढ़ोतरी ही हुई है। Mobilegamerz.biz के मुताबिक, Diablo Immortal ने अपने पहले 30 दिनों में 50 मिलियन डॉलर कमाए हैं। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 395 करोड़ रुपये बनती है।

Appmagic के मुताबिक, Diablo Immortal ने रिलीज के पहले हफ्ते में 12 मिलियन डॉलर कमाए थे। दो हफ्तों में कमाई का आंकड़ा 24 मिलियन पहुंच गया और 30 दिनों में इस टाइटल ने 49 मिलियन डॉलर कमा लिए। गेम की सबसे ज्यादा कमाई 11 जून को हुई है, जब यहां पर प्लेयर स्पेन्डिंग 2.4 मिलियन डॉलर पहुंच गई।

Diablo Immortal एक फ्री-टू-प्ले मोबाइल गेम है। इसका मतलब इसे डाउनलोड करने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन प्लेयर्स चाहें तो गेम के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। इस गेम की कमाई का जरिया प्लेयर स्पेन्डिंग है। PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact और Pokemon GO जैसे गेम्स भी इसी मॉडल पर काम करते हैं।

मगर Diablo Immortal की कमाई हैरान करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर इस गेम के माइक्रोट्रांजेक्शन को लेकर बहुत फैंस शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही किसी कैरेक्टर को अपग्रेड करने के लिए गेम में बहुत ज्यादा खर्चा होने की बात भी कही जा रही है। आप नीचे लगी हुई ट्वीट में इसका उदाहरण देख सकते हैं:

We got it wrong everyone.

All that scare-mongering about Diablo Immortal costing $100,000 to fully max out a character… turns out to be incorrect.

It actually costs $500,000+ pic.twitter.com/r2DdD558Qu

— Force (@ForceStrategy) July 2, 2022