Duel Shots मोबाइल शूटर गेम हुआ लॉन्च, अजीब वेपन के साथ मिलेंगे क्यूट कैरेक्टर्स

Tapteek LLC का नया मोबाइल गेम Duel Shots: Clash of Guns अब लाइव हो गया है। यह एक PvP (प्लेयर वर्सेज प्लेयर) शूटिंग टाइटल है, जहां गेमर्स एक दूसरे से अजीब-ओ-गरीब वेपन के जरिए लड़ाई करते हैं। इस गेम को 31 अगस्त को लॉन्च किया गया था और अब यह एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए मौजूद है। आइए इस मोबाइल गेम के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - एक्शन और रोमांच से भरपूर हैं ये बंदूक वाले मोबाइल गेम, ऐसे करें फ्री में डाउनलोड

Duel Shots एक सिम्पल गेम है, जहां आपको दूसरे प्लेयर्स के मुकाबला करना होता है। इसका गेम-प्ले 2D सेटिंग में फिक्स किया गया है। गेम में जीत हासिल करने के लिए आपको सामने वाले प्लेयर पर निशाना लगाकर फायर करना होता है। हेडशॉट आपको आसानी से जीत दिला सकते हैं। Also Read - Call of Duty: Mobile गेम भारत में नवंबर में हो सकता है रिलीज, प्री-रजिस्ट्रेशन हुए शुरू

Combining shooters abilities and the capabilities of guns, you can surprise your enemies with shots fireballs and other superpowers, or an accurate headshot.

यहां पर आपको प्रोग्रेस करने पर अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर मिलते हैं, जिन्हें यह गेम शूटर कहता है। इन्हें आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। इन शूटर की स्पेशल स्किल भी होती हैं, जो आपको गेम में दुश्मन पर बढ़त दे सकती है। इसी तरह गेम में आगे बढ़ने पर नए और अजीब वेपन भी अनलॉक होते हैं, जो बुलेट की जगह फायर बॉल और रेनबो से लेकर सौसेज और लॉलीपॉप तक फायर करते हैं। आप इन वेपन को अपग्रेड भी कर सकते हैं।

Duel Shots: Clash Of Guns is available on the Google Play.

