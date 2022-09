Electronics Arts ने अनाउंस किया है कि यह एक सिंगल-प्लेयर Iron Man वीडियो गेम पर काम कर रहा है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इसका मॉन्ट्रियल-स्थित Motive Studio इस गेम पर काम कर रहा है। Marvel सुपर हीरो पर आधारित यह गेम थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर टाइटल होगा। कंपनी ने बताया कि Iron Man गेम को ये Marvel Games के साथ मिलकर बना रहे हैं और इसमें Tony Stark की नई और यूनीक स्टोरी पेश की जाएगी। मगर EA ने यह नहीं बताया कि यह गेम किन-किन प्लैटफॉर्म पर मौजूद होगा। आइए इसके बारे में आई हुई डिटेल पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Marvel फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द आ रहा है Black Panther वीडियो गेम

Iron Man वीडियो गेम

EA Motive Studio और Marvel Games के नए Iron Man गेम के डेवलपमेंट को Executive Producer Oliver Proulx लीड कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले पॉपुलर मार्वल वीडियो गेम टाइटल Guardians of the Galaxy पर भी काम किया है। Also Read - EA फिर से ला रहा है 'हॉरर' गेम Dead Space, रिलीज हुआ टीजर

Proulx ने कहा, “आज मनोरंजन में सबसे प्रतिष्ठित सुपर हीरो में से एक पर आधारित वीडियो गेम बनाने का अवसर मिलना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है।”

ये आगे कहते हैं, “हमारे पास एक नई और यूनीक कहानी बनाने का एक शानदार अवसर है जिसे हम अपनी कह सकते हैं। मार्वल हमें कुछ नया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हमारे पास काफी आजादी है, जो टीम के लिए काफी आकर्षक है।”

Iron Man गेम के अनाउंसमेंट से पहले ही इसके बारे में लीक आ चुकी थी। EA का अनाउंसमेंट इसी लीक की पुष्टि करता है। कंपनी की ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, Marvel और EA के बीच भविष्य में और भी ज्यादा कोलैब होंगे। यह आगे आने वाले Black Panther गेम की हिंट हो सकती है, जिसके डेवलपमेंट के बारे में दो महीने पहले लीक आई थी।