EA (Electronic Arts) अपने पुराने sci-fi हॉरर गेम Dead Space को फिर से लेकर आ रहा है। 2008 में लॉन्च हुए Dead Space ने पांच साल में इस सीरीज में 6 गेम लॉन्च किए थे। अब कंपनी एक बार और अपने फैन्स से पसंदीदा फ्रेंन्चाइजी को वापस लेकर आ रही है। Also Read - Battlefield 2042 की धमाकेदार एंट्री; PUBG, COD सबको भूल जाएंगे आप!

कंपनी ने अपने EA Play Live में इस गेम को शोकेस किया गया है। साथ ही, EA के आधिकारिक Youtube और Twitter हैंडल से इसके टीजर को जारी किया गया है। डेवलपर ने घोषणा की है कि जल्द ही इस हॉरर गेम को नेक्स्ट जेनरेशन कंसोल Xbox X Series, Sony PS 5 और PC के लिए रिलीज किया जाएगा। Also Read - Battlefield 2024 Launch date का खुलासा, रिलीज हुआ जबरदस्त Trailer

बता दें कि Dead Space EA के सबसे ज्यादा लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि गेमिंग कंपनी इस गेम में कितना बदलाव लेकर आ रही है। रिलीज हुए टीजर में गेम USG Ishimura कैरेक्टर को टीज किया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि Motive Studio ने इसे बनाया है। Also Read - Battlefield 6 Trailer Release Today: लीक हुआ कवर आर्ट, दिखी नेक्स्ट जेनरेशन बैटल गेम की झलक

Survive the spine-chilling horrors of the USG Ishimura in #DeadSpace – A classic rebuilt by @MotiveStudio. pic.twitter.com/NwCrUK9iYS

— Electronic Arts (@EA) July 22, 2021