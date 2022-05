कोविड लहर के दौरान ऐसे कई सारे वीडियो गेम्स आए, जिन्होंने लोगों के लिए लॉकडाउन में घर पर रहना आसान बनाया। इनमें 2020 में लॉन्च हुआ गेम Fall Guys भी शामिल है। यह एक पेड गेम था, जो अब फ्री-टू-प्ले होने वाला है। Also Read - Epic Games Store पर फ्री होंगे ये गेम, Reddit पर लीक हुई लिस्ट

Fall Guys ने सोमवार को ट्विटर पर अनाउंस किया कि यह गेम अब सभी प्लैटफॉर्म पर फ्री में चलेगा। ट्वीट के मुताबिक, Fall Guys को प्लेयर्स 21 जून से PlayStation, Nintendo Switch, Xbox और EGS (Epic Games Store) पर बिना खरीदे फ्री में खेल पाएंगे।

Fall Guys एक बैटल रोयाल गेम है, जहां आखिर तक बचने वाले प्लेयर्स विजेता बनते हैं। मगर यहां पर एक दूसरे को गन से मारने की जगह पर ट्रैक कोर्स पर मौजूद अटकलों को पार करना होता है।

इस गेम को लॉकडाउन के दौरान ढेरों गेमर्स ने जमकर लाइवस्ट्रीम किया था। यह PC के साथ कंसोल पर भी मौजूद है। यह एक पेड गेम है, जिसे खेलने के लिए प्लेयर्स को पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर PlayStation Plus जैसी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी पड़ती है।

IT’S HAPPENING!

Soon you’ll be able to play Fall Guys for free on ALL PLATFORMS!

See you on PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, and EGS on June 21!!!! pic.twitter.com/gLLzdMDD7Q

— Fall Guys – BIG Announcement TODAY!!!! (@FallGuysGame) May 16, 2022