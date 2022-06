पहली कोविड लहर के दौरान कई सारे गेम्स पॉपुलर हुए, जिनमें से एक Fall Guys भी था। यूट्यूब और ट्विच पर गेम स्ट्रीम करने वाले क्रीएटर्स ने इसे खूब खेल। यह गेम 2020 में एक पेड टाइटल की तरह लॉन्च हुआ था, लेकिन अब दो सालों के बाद इसे फ्री कर दिया गया है। Also Read - Fall Guys खेलने के लिए अब नहीं देना होगा पैसा, PUBG की तरह यह भी हुआ F2P (फ्री-टू-प्ले)

Fall Guys पीसी के साथ PlayStation, Xbox और Nintendo Switch पर मौजूद है। गेम डेवलपर Mediatonic ने पिछले महीने बताया था कि यह गेम 21 जून से सभी प्लैटफॉर्म पर फ्री-टू-प्ले हो जाएगा।

Fall Guys के फ्री होने के 48 घंटों में ही इसे 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया। आइए जानते हैं आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

PlayStation, Xbox और Nintendo Switch जैसे कंसोल पर Fall Guys उनके स्पिसिफिक स्टोर पर अब फ्री में मौजूद है। PC पर गेम खेलने वाले प्लेयर्स Fall Guys को Epic Games Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको Epic अकाउंट बनाना होगा। यह भी फ्री है। इसी अकाउंट की मदद से आप क्रॉस प्ले का फायदा उठा पाएंगे।

Fall Guys is free for all! Fall into the multiplayer mayhem of the Blunderdome like never before today on PS5: https://t.co/4BssjCUXma pic.twitter.com/gRVWv0Dtl1

— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2022