FAU-G Game First Impressions : देशभक्ति से सराबोर गेम, पर PUBG जैसा कुछ भी नहीं

गेम को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। के भारत में बैन होने के दो दिन बाद ही इस गेम की घोषणा की गई थी, ऐसे में लोग इसे PUBG Mobile के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और यह लाज़मी भी है क्योंकि इन दोनों गेम के नाम भी एक जैसे लग रहे हैं। FAU-G बनाने वाली कंपनी nCore ने BGR.in से बताया था कि यह गेम PUBG Mobile से बिलकुल अलग है।

सितंबर में FAU-G Mobile गेम की घोषणा के बाद से ही इसे PUBG Mobile के विकल्प के तौर पर समझा जाने लगा है। जब इस गेम का पहला टीजर जारी हुआ तब से हम भी इस गेम को खेलने के लिए काफी उत्सुक थे। हों भी क्यों ना, टीजर में ही हमें यह एक देशभक्ति से सराबोर गेम लगा। संभवतः हम उन चुनिंदा यूजर्स में से हैं जिन्हें इस गेम का अर्ली एक्सेस मिला है। क्या यह वाकई में PUBG Mobile की कमी को पूरा कर सकता है, आइए जानते हैं?

FAU-G Gameplay

यह गेम भारत-चीन सीमा पर स्थित गालवान घाटी में सीमा पर हो रहे घुसपैठ पर आधारित है। गेम में भारतीय सैनिक अपने सीमा की रक्षा के लिए चीनी सैनिकों के साथ-साथ प्रतिकूल वातावरण का भी सामना बहादुरी से करते हैं। FAU-G (Fearless And United Guards) की कहानी 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हो रही झड़प के साथ शुरू होती है। इस गेम में फिलहाल केवल एक ही कैम्पेन मोड (Campaign Mode) खेलने को मिलता है। बाद में Team Deathmatch और Free For All जैसे मोड्स भी आएंगे।

गेम में भारतीय सैनिक सीमा पर हो रहे घुसपैठ की गतिविधि रोकने के लिए अपने बटालियन के साथ दुश्मनों से झड़प करते हैं। इसी दौरान प्रतिकूल वातावरण होने की वजह से कई सैनिक बिछड़ जाते हैं या फिर बर्फ के नीचे दब के शहीद हो जाते हैं। उनमें से एक सैनिक अपने बटालियन के साथियों की खोज शुरू करता है। अपने साथियों को खोजने के दौरान उसे दुश्मन सैनिकों के साथ लड़ना पड़ता है। गेम खत्म होने तक सिख सैनिक अपने साथियों को खोज लेता है।

गेम खेलने के दौरान सिख सैनिक अपने दुश्मनों से फाइट करता है उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता है। सामने वाले सैनिक भी बिना हथियार के ही सैनिक से लड़ते हैंं, इसमें कोई आर्म या एमिनिटी से फाइट देखने को नहीं मिलती है। गेम में कुछ आगे बढ़ने के बाद आपको चाकू जैसे कुछ छोटे हथियार मिलेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप दुश्मन सैनिक से लड़ सकते हैं।

आपको समय-समय पर फाइट करने के बाद अलाव के पास बैठना होगा, वहां के प्रतिकूल वातावरण की वजह से गेम-प्ले (Gameplay) को ऐसा बनाया गया है। अलाव के पास बैठकर प्लेयर की हेल्थ बूस्ट होगी, जिसके बाद ही आगे की फाइट जारी रखी जा सकती है। गेम में आपको 25 मिनट के अंदर ही अपने बटालियन को ढूंढ़ना होगा नहीं तो मिशन फेल हो जाएगा।

Graphics and Performance

FAU-G गेम को अभी केवल स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया है। इसे Android 8 या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन में खेला जा सकता है। गेम खेलने के लिए कम से कम 3GB वाला स्मार्टफोन होना जरूरी है। यूजर्स को अभी इस गेम के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

FAU-G गेम खेलते समय हमें किसी भी तरह की लैगिंग की समस्या नहीं आई। हमने इसे एक मिड रेंज के स्मार्टफोन पर टेस्ट किया। गेम लोड होने से लेकर गेम खेलने में हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। इस गेम की APK फाइल साइज 488MB है। हालांकि, बाद में इसके कई अपडेट्स आएंगे और गेम की साइज और बढ़ेगी। कम साइज होने की वजह से भी इसकी लोडिंग टाइम बेहद कम है।

अगर, आप PUBG Mobile, जैसे गेम्स खेलने के आदि हैं तो आपके इसके ग्राफिक्स काफी साधारण लगेंगे। शायद यह भी कारण है कि गेम लैग नहीं करता है और इसे लोड होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अच्छी बात ये है कि आप इसे एक बेसिक ग्राफिक्स वाले स्मार्टफोन पर भी खेल सकते हैं।

FAU-G Game First Impressions

जो लोग इसे PUBG Mobile के विकल्प के तौर पर देख रहे थे उनको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि यह गेम बिलकुल ही अलग है और एक स्टोरी पर आधारित एक्शन पैक्ड गेम है। वास्तविक घटनाओं पर आधारित देशभक्ति से सराबोर इस गेम में आने वाले दिनों में कई और मोड्स देखने को मिल सकते हैं। गेम की बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पसंद आएगी। गेम-प्ले में भी आपको कई बार ‘एक फौजी मिशन पूरा किए बिना नहीं लौटता’ डायलॉग सुनने को मिलेगा जो कि देशभक्ति से प्रेरित लगेगी।

FAU-G गेम की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसे खेलने के लिए आपको मंहगे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी। आप इसे किसी भी लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन पर खेल सकते हैं। हालांकि, इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको इसे खेलने में मजा आएगा। गेम में किसी भी तरह की ग्लीच और लैगिंग नहीं है, गेम स्मूदली रन करता है। गेम-प्ले ऐसा बनाया गया है कि आपको लगेगा कि आप एक रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।