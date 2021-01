FAU-G गेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? यहां जानें पूरा तरीका

गेम की लॉन्च डेट आ गई है। इसे 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। सितंबर में पर बैन लगने के ठीक बाद FAU-G (Fearless And United Guards) की घोषणा हुई थी। पर दिसंबर की शुरुआत से ही इसका प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू है। अगर आप भी इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहां दी गई डीटेल देखें। यहां हम आपको FAU-G का प्री-रजिस्ट्रेशन करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। Also Read - FAU-G launch date in India : भारत में इस दिन लॉन्च होगा FAU-G गेम, PUBG की बढ़ी मुश्किलें

– Google पर nCore सर्च करें।

– सर्च रिजल्ट में nCOre Games के ट्विटर हैंडल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

– अब nCOre Games का ट्विटर हैंडल पेज खुल जाएगा, जहां सबसे ऊपर एक ट्वीट पिन किया गया है।

– इस पिन किए गए ट्वीट में FAU-G गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करें।

– अब गूगल प्ले स्टोर पर FAU-G गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा।

– पेज पर 'Pre-Register' बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक पॉप-अप आएगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कन्फर्मेशन लेगा। 'OK' पर क्लिक करते ही FAU-G गेम के लिए आपका प्री-रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

लॉन्च डेट की घोषणा के साथ ही कंपनी ने FAU-G गेम का नया ट्रेलर भी रिलीज किया है। इस ट्रेलर से गेम के बारे में कई नई जानकारी सामने आई है। इसमें 'फौजी' टाइटल ट्रैक सुनाया गया है। साथ ही भारतीय सेना के जवानों को राइफल्स के साथ दिखाया गया है। नए ट्रेलर में पंजाबी में कुछ डायलॉग भी हैं। नीचे देखें फौजी गेम का ट्रेलर:

Whether it’s a problem within the country or at the border…these Bharat Ke Veer always stand tall. They are our Fearless And United Guards, our FAU-G! Witness the anthem 🦁

Pre-register now https://t.co/8cuWhoHDBh

Launch 🎮 26/1@VishalGondal @nCore_games @BharatKeVeer #FAUG pic.twitter.com/ctp5otrjLE

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 3, 2021