FAU-G : Google Play पर तीन दिन में ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किया प्री-रजिस्ट्रेशन

बैटल गेम को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसे तीन दिन पहले पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया गया था। महज तीन दिन के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गेम के लिए प्री-रजिस्टर करा लिया है। इस बात की जानकारी गेम डेवलप करने वाली कंपनी nCORE ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। FAU-G गेम के लिए गेमर्स के बीच में क्रेज का अंदाजा इसकी रजिस्ट्रेशन को देखकर लगाया जा सकता है। Also Read - ZTE Blade V2021 5G: 48MP कैमरे के साथ 11,200 रुपये में हुआ लॉन्च, जाने फीचर्स

Thank you for a fantastic response! Highest number of pre-registrations in India in less than 24 hours! Also Read - 12GB RAM, 64MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ ZTE Axon 20 5G Extreme एडिशन, जानें कीमत

1+ million and counting… #FAUG #BeFearless Also Read - Xiaomi Mi TVs 4A, 4A Pro और Horizon एडिशन की बढ़ी कीमत, जानें नई प्राइस

Pre-register now at: https://t.co/4TXd1F7g7J@vishalgondal @akshaykumar @dayanidhimg pic.twitter.com/jXXStGFlWR

— nCORE Games (@nCore_games) December 2, 2020