FAUG Game आ रहा लोगों को पसंद, 50 लाख से ज्यादा हुआ डाउनलोड

FAUG, PUBG Mobile के नए अल्टरनेटिव को लोग पसंद कर रहे हैं। यह गेम 26 जनवरी को लॉन्च हुआ है। बेंगलुरु की कंपनी nCore games ने इसे डेवलप किया है, जो अब पर टॉप फ्री गेम बन गया है। FAUG गेम को महज एक दिन में 50 लाख से ज्यादा इंस्टॉल किया गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि गेम हिट हो गया है। हालांकि पर इसकी रेटिंग 4.1 की है। लॉन्चिंग के बाद भले ही इस गेम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन इसे PUBG Mobile की तरह पॉपुलर होने के लिए लंबा सफर तय करना है। Also Read - FAUG Game को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, मात्र एक दिन में हुआ इतना ज्यादा डाउनलोड

की लॉन्चिंग की घोषणा 4 सितंबर को हुई थी। nCore ने इस गेम की लॉन्चिंग को ऐलान PUBG Mobile के बैन के ठीक बाद किया था। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि यह गेम नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेवलपर्स ने जानकारी दी है कि यदि डिमांड रही तो मोबाइल गेम का लाइट वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल यह गेम डिवाइस के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। Also Read - India Republic Day 2021 : Google ने डूडल बनाकर दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, जानें क्या है खास

nCore Games FAUG को इस साल के अंत तक iOS प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्च कर सकता है। डेवलपर्स को इस गेम पर अभी बहुत काम करना होगा। यह गेम शुरुआत में सिर्फ ‘हाथ से लड़ने’ की सुविधा के साथ आता है। यानी आपको शुरुआत में कोई बंदूक नहीं मिलती है। वहीं इस गेम में कुछ बग भी हैं। एक ट्विटर यूजर ने इसका वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह गेम के ज्यादातर हिस्से को सिर्फ दूश्मनों से भागते हुए पार कर लेता है।

Turns out you can skip fights in #FAUG by just moving forward 😂 pic.twitter.com/py6gL1uZoI

— Shimon Das (@shimonips) January 26, 2021