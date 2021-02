PUBG की तरह FAUG भी ग्लोबली हुआ लॉन्च, Google Play Store पर बादशाहत बरकरार

FAUG गेम को अब ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। इस एक्शन गेम को पिछले महीने 26 जनवरी को भारत में लॉन्च किया गया है। PUBG Mobile की तरह ही अब इस गेम को ग्लोबली खेला जा सकता है। nCore Games ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। लॉन्च के महज कुछ दिनों के अंदर ही यह Google Play Store पर टॉप फ्री गेम बन गया है। Also Read - Vivo S9 5G हुआ 3C सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट, 33W चार्जर के साथ होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

PUBG Mobile के भारत में बैन होने के बाद इस गेम की घोषणा की गई थी। लोग इसे PUBG Mobile के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि, FAUG गेम PUBG Mobile से बिलकुल अलग है। Google पर इसे 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह एक्शन गेम फिलहाल केवल यूजर्स के लिए ही है। जल्द ही इस गेम को यूजर के लिए भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी साइज 460MB है और इसे एक बेसिक स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है।

गेम-प्ले

FAUG गेम भारत-चीन बॉर्डर पर स्तिथ गलवान घाटी पर आधारित है। कंपनी ने फिलहाल इस गेम के लिए कैम्पेन मोड (Campaign Mode) ही रोल आउट किया है। आने वाले दिनों में इसके दो और गेम प्ले-मोड- Team Deathmatch (5v5) और Free for All जोड़े जाएंगे। इसके बाद इसे खेलने वाले यूजर्स की संख्या में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है।

FAUG (Fearless And United Guard) गेम में भारतीय सैनिक अपने सीमा की रक्षा के लिए चीनी सैनिकों के साथ-साथ प्रतिकूल वातावरण का भी सामना बहादुरी से करते हैं। इसकी कहानी 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हो रही झड़प के साथ शुरू होती है। इस गेम में बॉर्डर पर भारतीय सैनिक और चीनी सेना के बीच हो रहे झड़प में कुछ सैनिक अपने बेस से बिछड़ जाते हैं जिसे ढूंढ़ने के लिए इक सिख सैनिक जाता है और फिर दुश्मन सैनिक के साथ हाथापाई करके उसे बचाने की कोशिश करता है।