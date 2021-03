iPhone यूजर्स के लिए FAU-G का इंतजार खत्म, iOS पर डाउनलोड के लिए हुआ उपलब्ध

FAU-G (FAUG) मोबाइल गेम को अब iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। जनवरी में इस PUBG Mobile अल्टर्नेटिव मोबाइल गेम को Android यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था। भारत में लॉन्च के महज कुछ दिनों के बाद ही इसे ग्लोबली उपलब्ध करा दिया गया था। इस गेम ने लॉन्च के महज कुछ दिन बाद ही Google Play Store पर टॉप फ्री गेम की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। Also Read - FAUG Mobile Game के Team Deathmatch मल्टीप्लेयर मोड में क्या होगा खास? जानें पांच बड़ी बातें

गेम डेवलपर कंपनी nCore Games ने अपने ट्विटर हैंडल से इस गेम के iOS पर उपलब्धता के बारे में जानकारी शेयर की है। कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘FAU-G अब iOS के लिए उपलब्ध है! गलवान वैली पर आधारित इस गेम को अब आप iPhone पर भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। गेम खेलने के लिए इसे Apple App Store से डाउनलोड कर लें।’ Also Read - FAUG Mobile Game में जल्द मिलेगा Multiplayer Mode, PUBG Mobile की कमी होगी दूर!

FAU-G is now available on iOS! Experience the tales of Galwan valley like never before on your iPhone. Download now from Apple app store. Also Read - FAUG पर PUBG फैंस का 'अटैक', फिर भी बना हुआ है Top Free Game

Download link: https://t.co/zJivZvRpDK#FAUG #atmanirbharbharat@vishalgondal @akshaykumar @dayanidhimg @BharatKeVeer pic.twitter.com/O0ptJcczQ1

— nCORE Games (@nCore_games) March 25, 2021